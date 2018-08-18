"В это невозможно поверить": скончался бывший концертный директор "Океана Ельзи" (фото)

Иллюстративное фото (torange.biz)

Трагедия сотрясла сеть

Сегодня, 18 августа, стало известно о гибели бывшего концертного директора группы "Океан Ельзы", а также директора групп ТНМК и "Скай" Богдана Уцехи. Об этом сообщил арт-директор компании "Atas" Борис Гинжук на своей странице в Facebook.

"Вчера умер мой лучший друг Богдан Уцеха. У него были проблемы с сердцем", - сказал он.

Обратим внимание, что на момент трагедии легенде украинского шоу-бизнеса было 44 года. До своего 45 дня рождения он не дожил всего несколько месяцев.

Фото: скриншот поста (facebook.com/borys.ginzhuk)

Также подчеркнем, что обстоятельств гибели Уцехи, также как и какие-либо подробности на данный момент отсутствуют. Тем не менее, новость вызвала бурю эмоций со стороны пользователей, которые начали высказывать свои соболезнования.

Фото: Богдан Уцеха (facebook.com/Богдан Уцеха)

"Сочувствую, друг. Светлая память Боре. В это невозможно поверить", - сказал пользователь Антон Слепаков.

"Совершенно невозможные новости. Боря, держись. Обнимаю тебя", - уточнила юзер Екатерина Скуридина.

"В такие моменты опускаются руки. Ушел Богдан. Всего 44 года", - подчеркнул пользователь Ростислав Моховиков.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/borys.ginzhuk)

Напомним, 17 августа, стали известно о смерти известного советского и российского поэта и автора песен Николая Зиновьева. Ему было 73 года. Об этом на своей странице в Instagram сообщил певец и композитор Игорь Николаев.

Ранее сообщалось, что в Эстонии умер известный оперный певец Тео Майсте. Ему было 86 лет. Причины его смерти не сообщаются.

Напомним, также мы сообщали о том, что умер легендарный детский писатель Эдуард Успенский. Он скончался в собственном доме под Москвой.

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