"В холодильнику мертві собаки": харків'яни звинувачують сусідку в страшних речах

Відео: (YouTube/ТСН)

У Харкові в спальному районі міста харків'янка тримає в 2-кімнатній квартирі близько 20 собак. Сусіди скаржаться на запах і стверджують, що жінка ненормальна. Про це інформують журналісти ТСН.

Тварини цілодобово з господинею в квартирі, їх не виводять на вулицю, а оскільки кілька років тому в квартирі відрізали каналізацію - собачі екскременти течуть крізь підлогу на голови сусідам знизу. Крім того, від постійного гавкоту людям важко спати. "Тут страшно, тут дихати нічим", - обурюються люди.

Сусіди стверджують, що собаки живуть у жінки більше десяти років, кілька років тому зоозахисники виламали двері і забрали тварин, а в холодильнику знайшли трупи кількох собак. "Дохнуть собаки - вона їх не закопує, не виносить, вона їх просто варить і годує інших собак... В холодильнику мертві собаки", - розповідають очевидці.

Жінку забрали на обстеження в психіатричну лікарню, проте лікарі стверджують, що з нею все в порядку. Мешканці неодноразово скаржилися на сусідку в поліцію і комунальникам, однак без дозволу суду ніхто допомогти в даній ситуації не може.

Скріншот відео: (YouTube/ТСН)

Щодня до неї ходить і дільничний, однак та навідріз відмовляється впускати його в квартиру. Від спілкування з поліцією ухиляється. Двері не відкриває. Юристи кажуть, що єдиний спосіб позбутися від небажаного сусідства - це судитися. Однак скільки триватиме такий процес - невідомо.

Нагадаємо, що у житловому будинку Києва собака покусала двох жінок. У однієї з постраждалих діагностували травми середнього ступеня тяжкості. Жінку в терміновому порядку спустили з 18-го поверху і передали в руки швидкої допомоги.

Ми писали, що у Бердянську собака накинулася на школяра. Інцидент зі школярем стався на вулиці Софійська, що розташована в частині міста, що забудована приватним сектором.

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