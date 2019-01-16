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"В холодильнике мертвые собаки": харьковчане обвиняют соседку в жутких вещах

STYLERЖизнь    16.01.2019 - 11:46

Видео: (YouTube/ТСН)

В Харькове в спальном районе города харьковчанка держит в 2-комнатной квартире около 20 собак. Соседи жалуются на запах и утверждают, что женщина невменяемая. Об этом информируют журналисты в сюжете ТСН.

Животные круглосуточно с хозяйкой в квартире, их не выводят на улицу, а поскольку несколько лет назад в квартире отрезали канализацию - собачьи экскременты текут сквозь пол на головы соседям снизу. Помимо того, от постоянного лая людям трудно спать. "Здесь страшно, здесь дышать нечем", - возмущаются люди.

Соседи утверждают, что собаки живут у женщины более десяти лет, несколько лет назад зоозащитники выломали дверь и забрали животных, а в холодильнике нашли трупы нескольких собак. "Дохнут собаки - она их не закапывает, не выносит, она их просто варит и кормит других собак... В холодильнике мертвые собаки", - рассказывают очевидцы.

Женщину забрали на обследование в психбольницу, однако врачи утверждают, что с ней все в порядке. Жители неоднократно жаловались на соседку в полицию и коммунальщикам, однако без разрешения суда никто помочь в данной ситуации не может. 

&quot;В холодильнике мертвые собаки&quot;: харьковчане обвиняют соседку в жутких вещахСкриншот видео: (YouTube/ТСН)

Ежедневно к ней ходит и участковый, однако та наотрез отказывается впускать его в квартиру. От общения с полицией уклоняется. Двери не открывает. Юристы говорят, что единственный способ избавиться от нежелательного соседства - это судиться. Однако сколько продлится такой процесс - неизвестно.

Напомним, что в жилом доме Киева собака покусала двух женщин. У одной из пострадавших диагностировали травмы средней степени тяжести. Женщину в срочном порядке спустили с 18-го этажа и передали в руки скорой помощи.

Мы писали, что в Бердянске собака набросилась на школьника. Инцидент со школьником произошел на улице Софийская, расположенной в части города, застроенной частным сектором.

Ранее мы сообщали о последствиях инцидента с нападением волка под Бердянском. Двое пострадавших получили незначительные травмы, одна женщина была сильно искусана зверем - она находится в тяжелом состоянии.

 

 

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