"У вас нема нічого святого": у Києві затримали п'яного водія, який ледь не потрапив у ДТП (відео)

Фото: vblawgroup.com

Інцидент стався в районі Оболоні

У Києві затримали п'яного водія, який двічі ледь не потрапив у ДТП. Чоловік відмовився проходити тест на алкоголь і наркотики. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Чоловік, який повідомив про подію, їхав додому і побачив автомобіль, який неправильно їхав по дорозі і кілька разів ледве не потрапив у ДТП.

"Їхав додому по вулиці Богатирській і побачив Cadillac #Escalade (#AA0888IH), який тупо виляв по дорозі, при цьому двічі трохи не заїхав під вантажівку. Обігнав його і у Вишгородському КПП повідомив поліцейським. Вони його зупинили, з-за керма вийшов п'яний чоловік, а з пасажирської сторони – "бойова" дівчина", - написано в публікації.

«У вас немає нічого святого, будьте прокляті» Їхав додому по вулиці Богатирській і побачив #Cadillac #Escalade (#AA0888IH), який тупо виляв по дорозі, при цьому двічі трохи не заїхав під вантажівку. Обігнав його і Вишгородському КПП повідомив поліцейським. Вони його зупинили, з-за керма якого вийшов п'яний чоловік, а з пасажирської сторони - «бойова» дівчина. Від проходження тесту на #Драгер-е відмовився, аргументуючи тим, що не він був за кермом. Мої свідчення і відео з реєстратора поліції для цієї парочки «не доказ». Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 29 липня 2018 р.

Відео: розгляди між порушниками дорожнього руху і поліцейськими (facebook.com/KyivOperativ)

Також додається: "Від проходження тесту на Драгер-і відмовився, аргументуючи тим, що не він був за кермом. Мої свідчення і відео з реєстратора поліції для цієї парочки "не доказ".

"У вас немає нічого святого, будьте прокляті", - кидалася тим часом подібними виразами сама дівчина, яка "вигороджувала" водія авто.

Користувачі обурені тим, що сталося і різко висловилися на бік порушників.

"Тварини, по-іншому назвати ці бухі пики я просто не можу. Здолали вже ці мажори, відстрілювати або прибивати треба, по-іншому вони не розуміють",

"Я не жінка, я дівчина-б**дь" (с) синя червона шапочка",

"Спробували б вони так поговорити з американськими поліцейськими...наручники і ніч в Central Booking забезпечена",

"Дивно, не задули газом, не ламали руки, кадилак животворящий...",

"Типовий мусорський бєспрєдєл! Доки! Нам будуть вказувати і забороняти їздити бухими!",

"П**ори бухі з**бали вже, а таких шмар треба п**дить ногами по обличчю",

"Автору респект! Не зупинив - накоїли б біди", - написали користувачі в коментарях.

Скріншоти коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, п'яний депутат потрапив у резонансну ДТП з пасажирським автобусом, є загиблі.

Також ми писали про те, що в неділю, 29 липня, у Києві на проспекті Академіка Паладіна сталася зіткнення двох іномарок. За наявною інформацією, водій Audi A4 протаранив KIA Sportage, в якому перебувала сім'я з маленькою дитиною.

Раніше Styler писав, що в Рівненській області, на автодорозі "Київ-Чоп" сталася смертельна дорожня пригода.

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