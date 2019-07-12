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Вадим Новинський разом з одеситами помолився за мир в Україні

STYLERЖиття    12.07.2019 - 16:51
Вадим Новинський разом з одеситами помолився за мир в Україні
Вадим Новинський (фото: opposition.com.ua)

Вадим Новинський звернувся до віруючих в Одесі

12 липня в Одесі глава фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський взяв участь у Хресній Ході у день пам'яті славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла та святкування чудотворної Касперівської ікони Божої Матері – Небесної Покровительки Причорноморського краю, Одеси. Також в урочистостях взяли участь міський голова Одеси Геннадій Труханов, народний депутат від Опозиційного блоку Сергій Ківалов, депутати фракцій Опозиційного блоку місцевих рад Одеської області.

Всього в ході з Касперовським чудотворним образом Цариці Небесної взяли участь близько 5 тисяч осіб. Вони прямували від Свято-Успенського кафедрального собору на вулиці Преображенської до Спасо-Преображенського кафедрального собору на Соборній площі.

Святкову Божественну літургію в Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси здійснив Високопреосвященнійший Агафангел, митрополит Одеський та Ізмаїльський. На площі перед собором було звершено святковий молебень, під час якого духовенство на чолі з Високопреосвященнійшим Агафангелом піднесли молитви про мир в Україні та процвітанні богом береженної Одеси.

"Хай чудотворний образ Касперівської ікони Божої Матері оберігає Одесу і всю Україну, як зберіг місто від ворожих військ у 1854-му році, в Кримську війну! Молимося за мир в нашій рідній країні", - підкреслив Вадим Новинський у своєму зверненні до віруючих.

 

Вадим Новинський в Одесі (фото: opposition.com.ua)

Нагадаємо, що Вадима Новинського нагородили орденом УПЦ "Різдво Христове".

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