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Вадим Новинский вместе с одесситами помолился за мир в Украине

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 16:51
Вадим Новинский вместе с одесситами помолился за мир в Украине
Вадим Новинский (фото: opposition.com.ua)

Вадим Новинский обратился к верующим в Одессе

12 июля в Одессе глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский принял участие в Крестном Ходе в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла и празднования чудотворной Касперовской иконы Божией Матери – Небесной Покровительницы Причерноморского края, Одессы. Также в торжествах приняли участие городской голова Одессы Геннадий Труханов, народный депутат от Оппозиционного блока Сергей Кивалов, депутаты фракций Оппозиционного блока местных советов Одесской области.

Всего в шествии с Касперовским чудотворным образом Царицы Небесной приняли участие около 5 тысяч человек. Они следовали от Свято-Успенского кафедрального собора на улице Преображенской к Спасо-Преображенскому кафедральному собору на Соборной площади.

Праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы совершил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. На площади перед собором был совершен праздничный молебен, во время которого духовенство во главе с Высокопреосвященнейшим Агафангелом вознесли молитвы о мире в Украине и процветании богохранимой Одессы.

"Пусть чудотворный образ Касперовской иконы Божией Матери хранит Одессу и всю Украину, как сохранил город от вражеских войск в 1854-м году, в Крымскую войну! Молимся за мир в нашей родной стране", - подчеркнул Вадим Новинский в своем обращении к верующим.

 

Вадим Новинский в Одессе (фото: opposition.com.ua)

Напомним, что Вадима Новинского наградили орденом УПЦ "Рождество Христово".

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