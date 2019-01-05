"Вас не запрошували": охорона московських попів накинулися на журналістів у Вінниці

Відео: момент нападу на журналістів (Youtube-канал/33 канал)

Охоронці храму Московського патріархату, який прибули журналісти для освітлення зборів митрополитів, жорстоко виштовхали українських журналістів. Про це повідомив "33-й канал".

Так, спершу їх поставили до відома про виконання своїх професійних обов'язків фотокореспондентом Сергієм Хімичем. Не дивлячись на це, його грубо виштовхали за межі церкви.

При цьому ситуацію бачили священики, проте нічого не зробили, не заступилися. З натовпу також були чутні крики: "Вас не запрошували! Підіть геть!".

Після цього журналісти прийняли рішення звернутися до правоохоронців.

Як повідомлялося раніше, 27 грудня, набув чинності закон, що зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися в Російську православну церкву.

Також ми писали про те, що патріарх Філарет докладно розповів про етапи створення єдиної автокефальної помісної церкви.

Нагадаємо, в інтернеті з'явилася карта, яка відображає тих, хто перейшов під юрисдикцію ПЦУ громади УПЦ МП.

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Відео: РБК-Україна