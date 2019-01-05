"Вас не приглашали": охрана московских попов набросились на журналистов в Виннице

Видео: момент нападения на журналистов (Youtube-канал/33 канал)

Охранники храма Московского патриархата, в который прибыли журналисты для освещения собрания митрополитов, жестоко вытолкали украинских журналистов. Об этом сообщил "33-й канал".

Так, сперва их поставили в известность о выполнении своих профессиональных обязанностей фотокорреспондентом Сергеем Химичем. Не смотря на это, его грубо вытолкали за пределы церкви.

При этом происходящее видели священники, однако ничего не сделали, не заступились. Из толпы также были слышны крики: "Вас не приглашали! Уйдите вон!".

После этого журналисты приняли решение обратиться к правоохранителям.

Как сообщалось ранее, 27 декабря, вступил в силу закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь.

Также мы писали о том, что патриарх Филарет подробно рассказал об этапах создания единой автокефальной поместной церкви.

Напомним, в интернете появилась карта, отображающая перешедшие под юрисдикцию ПЦУ общины УПЦ МП.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина