"Повернулася з дискотеки і почалися судоми": у Черкасах в санаторії iз-за нападу померла 13-річна дівчинка

Фото: Швидка допомога (РБК-Україна)

Медики не встигли врятувати школярку

В ніч на 18 серпня в Черкасах, на території санаторію "Сосновий бір" сталася трагедія – 13-річна дівчинка померла в нападі епілепсії. Про цю подію пише місцевий журналіст Вадим Комаров на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот публікації про смерть дівчинки в санаторії (facebook.com/Вадим Комаров)

Відомо, що Віталія, так звали бідну дівчинку, повернулася з дискотеки, після чого в неї почалися судоми, а з рота пішла піна. Наталія Ткачук, яка є представником "швидкої" в Черкаській області заявила, що дитину госпіталізували на машині "швидкої допомоги" в лікарню, де вона і померла.

Подробиці смерті дівчинки невідомі. На даний момент проводиться експертиза.

Нагадаємо, у Тернополі через халатність лікарів вагітна жінка втратила дитину.

Раніше також повідомляли, що російський мільярдер помер від інфаркту тому, що був упевнений, що збив на смерть у ДТП однорічного малюка, який загинув в іншій аварії.

Також з'явилася інформація про жінку, яка кинула своїх дочок 23 роки тому.

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