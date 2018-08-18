"Вернулась с дискотеки и начались судороги": в Черкассах в санатории из-за приступа умерла 13-летняя девочка

Фото: Скорая помощь (РБК-Украина)

Медики не успели спасти школьницу

В ночь на 18 августа в Черкассах, на территории санатория "Сосновый бор" произошла трагедия – 13-летняя девочка скончалась в приступе эпилепсии. Об этом событии пишет местный журналист Вадим Комаров на своей странице в Facebook.

Скриншот публикации о смерти девочки в санатории (facebook.com/Вадим Комаров)

Известно, что Виталия, так звали бедную девочку, вернулась с дискотеки, после чего у нее начались судороги, а изо рта пошла пена. Наталья Ткачук, которая является представителем "неотложки" в Черкасской области заявила, что ребенка госпитализировали на машине "скорой помощи" в больницу, где девочка и умерла.

Подробности смерти девочки неизвестны. На данный момент проводится экспертиза.

Напомним, в Тернополе из-за халатности врачей беременная женщина потеряла ребенка.

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