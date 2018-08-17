"Вірні завжди": в мережі розповіли історію подружжя морпіхів (фото)

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Військові не захотіли служити окупанту і покинули анексований Крим

В мережі розповіли історію подружжя морпіхів Зої та Віталія. Про це йдеться в спільноті "Повернись живим" на сторінці в Facebook.

Ці люди проживали в Криму, але після анексії не зрадили Україну. Тому, вирішивши не служити окупанту, вони перебралися на материкову частину нашої країни.

"Зоя та Віталій - "Вірні завжди". Це подружжя власним прикладом наочно втілює відоме гасло морпіхів. Він - заступник командира одного з батальйонів морської піхоти, вона - зв'язківець 36-ої бригади. За їх спинами Азовське море, а за ним окупований ворогом Крим", - пишуть в спільноті.

Віталій багато років прослужив в Сакській бригаді морської авіації. Це та сама бригада, бійці якої, за наказом командира Ігоря Бедзая, під носом у "зелених чоловічків" вивели на материк шість українських гелікоптерів та три літаки.

Віталій з болем розповідає, як методично, роками, з приходом кожного нового міністра оборони зменшувалося озброєння бійців бригади, рота охорони перетворювалася на взвод, прибиралися кулемети та гранатомети.

За його словами, на момент російської агресії, бригада мала у своєму арсеналі лише пару сотень пістолетів та з десяток автоматів.

"Частину просто не було чим охороняти. Віталій покинув власну квартиру в Саках, забрав двох синів (був вдівцем на той момент) і вийшов на материк з тими, хто не зрадив присязі", - відзначили в спільноті.

Фото: facebook.com/backandalive

Зоя в Криму працювала високооплачуваним юристом в успішній фірмі. Вона не захотіла приймати громадянство Росії і залишатись працювати на окупанта після анексії півострова. Пара познайомилася в 2014 році на неокупованій частині України.

Враження від війни і похорони багатьох загиблих бійців справили велике враження на жінку. Вона вступила в Полтавське училище зв'язку і стала зв'язківцем.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

"Зоя добре готує і намагається побалувати бійців чимось смачненьким, а ще у неї в кімнаті багато совенят у різному вигляді - вона їх любить і збирає.

Совенята у неї на піжамі, на чашці, на серветці, яку якийсь боєць випрохав для Зої у жінки в потязі, коли повертався з відпустки.

- А чому саме совенята?

- Бо я сама чимось схожа на совеня, - сміється Зоя", - пишуть в пабліку.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

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