"Верны всегда": в сети рассказали историю супругов-морпехов (фото)

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Военные не захотели служить окупанту и покинули аннексированный Крым

В сети рассказали историю супругов морпехов Зои и Виталия. Об этом говорится в сообществе "Вернись живым" на странице в Facebook.

Эти люди проживали в Крыму, но после аннексии не предали Украину. Поэтому, решив не служить окупанту, они перебрались на материковую часть нашей страны.

"Зоя и Виталий - "Верны всегда". Эти супруги собственным примером наглядно воплощает известный лозунг морпехов. Он - заместитель командира одного из батальонов морской пехоты, она - связист 36-й бригады. За их спинами Азовское море, а за ним оккупированній врагом Крым", - пишут в сообществе.

Виталий много лет прослужил в Сакской бригаде морской авиации. Это та самая бригада, бойцы которой, по приказу командира Игоря Бедзая, под носом у "зеленых человечков" вывели на материк шесть украинских вертолетов и три самолета.

Виталий с болью рассказывает, как методично, годами, с приходом каждого нового министра обороны уменьшалось вооружение бойцов бригады, рота охраны превращалась на взвод, убирались пулеметы и гранатометы.

По его словам, на момент российской агрессии, бригада имела в своем арсенале лишь пару сотен пистолетов и с десяток автоматов.

"Часть просто не было чем охранять. Виталий покинул собственную квартиру в Саках, забрал двух сыновей (был вдовцом на тот момент) и вышел на материк с теми, кто не изменил присяге", - отметили в сообществе.

Фото: facebook.com/backandalive

Зоя в Крыму работала высокооплачиваемым юристом в успешной фирме. Она не захотела принимать гражданство России и оставаться работать на оккупанта после аннексии полуострова. Пара познакомилась в 2014 году на неоккупированной части Украины.

Впечатление от войны и похороны многих погибших бойцов произвели большое впечатление на женщину. Она поступила в Полтавское училище связи и стала связистом.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

"Зоя хорошо готовит и старается побаловать бойцов чем-нибудь вкусненьким, а еще у нее в комнате много совят в разном виде - она их любит и собирает.

Совята у нее на пижаме, на чашке, на салфетке, которую какой-то боец выпросил для Зои у женщины в поезде, когда возвращался из отпуска.

- А почему именно совята?

- Потому что я сама чем-то похожа на совенка, - смеется Зоя", - пишут в паблике.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

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Напомним, что украинский воин поразил сеть чрезвычайным исполнением патриотической песни.

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