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"Вірую в єдиного Гуччі": патріарха Кирила висміяли в мережі за любов до моди

STYLERЖиття    12.12.2018 - 18:20
"Вірую в єдиного Гуччі": патріарха Кирила висміяли в мережі за любов до моди
Фото: Колаж РБК-Україна

Журналіст Олександр Невзоров викрив патріарха у вихваляннях

Відомий патріарх Російської православної церкви Кирило похвалився дорогими шатами, чим викликав бурхливі обговорення в мережі. Журналіст Олександр Невзоров прокоментував дану ситуацію, опублікувавши відповідний ролик на своїй сторінці в Twitter.

За словами журналіста, "ряса" перекладається з грецької як "поношений одяг". "Саме в мішках і лахмітті ходили давні колеги Гундяєва, поки торгівля благодаттю не стала прибутковим бізнесом", - сказав Невзоров.

Патріарх Кирило, за словами публіциста, нерідко демонструє на собі прикиди і брюлики, які коштують від 4 до 15 млн рублів. А один саккос Гундєєва оцінюється у 5 тис. євро.

Користувачі не обійшли дане відео стороною і також вирішили висловити своє обурення:

"Ось такі попи і розводять бабусь на бабло за принципом: бабця молиться-яхта будується";

"Ніде в Біблії не написано про попів, монахів, патріархів та інших. Немає такого статусу і посади від Бога. Всі ці люди самозванці. Хто їм дав повноваження? Бог? Де це написано в священних писаннях?";

"Все так. Але поп кричить, що він особисто пряжки пришивав! Напевно, і зі своїми шнурками і устілками прийшов в магазин";

&quot;Вірую в єдиного Гуччі&quot;: патріарха Кирила висміяли в мережі за любов до моди

Нагадаємо, що у РПЦ зганьбилися висловлюванням про українців.

До речі, нещодавно грецький митрополит розкритикував РПЦ.

Також відома письменниця Євгенія Забужко висловилась в бік православних віруючих.

Відео: РБК-Україна

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