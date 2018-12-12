"Вірую в єдиного Гуччі": патріарха Кирила висміяли в мережі за любов до моди

Фото: Колаж РБК-Україна

Журналіст Олександр Невзоров викрив патріарха у вихваляннях

Відомий патріарх Російської православної церкви Кирило похвалився дорогими шатами, чим викликав бурхливі обговорення в мережі. Журналіст Олександр Невзоров прокоментував дану ситуацію, опублікувавши відповідний ролик на своїй сторінці в Twitter.

За словами журналіста, "ряса" перекладається з грецької як "поношений одяг". "Саме в мішках і лахмітті ходили давні колеги Гундяєва, поки торгівля благодаттю не стала прибутковим бізнесом", - сказав Невзоров.

Патріарх Кирило, за словами публіциста, нерідко демонструє на собі прикиди і брюлики, які коштують від 4 до 15 млн рублів. А один саккос Гундєєва оцінюється у 5 тис. євро.

ВЕРУЮ ВО ЕДИННОГО ГУЧЧИ! Наивный поп из Твери решил в Инстаграмме поделиться своим маленьким счастьем, своими покупочками. Он сделал это по примеру многоопытных дур с надувными губами и гламурщиков. Трепеща, он запилил ношеные башмачки с буратинскими пряжками и чемоданчик. pic.twitter.com/ubGrKt0oHP — Александр Невзоров (@NevzorovAG) 11 декабря 2018 г.

Користувачі не обійшли дане відео стороною і також вирішили висловити своє обурення:

"Ось такі попи і розводять бабусь на бабло за принципом: бабця молиться-яхта будується";

"Ніде в Біблії не написано про попів, монахів, патріархів та інших. Немає такого статусу і посади від Бога. Всі ці люди самозванці. Хто їм дав повноваження? Бог? Де це написано в священних писаннях?";

"Все так. Але поп кричить, що він особисто пряжки пришивав! Напевно, і зі своїми шнурками і устілками прийшов в магазин";

Нагадаємо, що у РПЦ зганьбилися висловлюванням про українців.

До речі, нещодавно грецький митрополит розкритикував РПЦ.

Також відома письменниця Євгенія Забужко висловилась в бік православних віруючих.

Відео: РБК-Україна