"Верую во единого Гуччи": патриарха Кирилла высмеяли в сети за любовь к моде

Фото: Коллаж РБК-Украина

Журналист Александр Невзоров уличил патриарха в хвастовстве

Известный патриарх Русской православной церкви Кирилл похвастался дорогими одеяниями, чем вызвал бурные обсуждения в сети. Журналист Александр Невзоров прокомментировал данную ситуацию, опубликовав соответствующий ролик на своей странице в Twitter.

По словам журналиста, "ряса" переводится с греческого как "вытертая", "поношенная" одежда. "Именно в мешках и лохмотьях ходили древние коллеги Гундяева, пока торговля благодатью не стала прибыльным бизнесом", - сказал Невзоров.

Патриарх Кирилл, по словам публициста, нередко демонстрирует на себе прикиды и брюлики, которые стоят от 4 до 15 млн рублей. А один саккос Гундеева оценивается в 5 тыс. евро.

ВЕРУЮ ВО ЕДИННОГО ГУЧЧИ! Наивный поп из Твери решил в Инстаграмме поделиться своим маленьким счастьем, своими покупочками. Он сделал это по примеру многоопытных дур с надувными губами и гламурщиков. Трепеща, он запилил ношеные башмачки с буратинскими пряжками и чемоданчик. pic.twitter.com/ubGrKt0oHP — Александр Невзоров (@NevzorovAG) 11 декабря 2018 г.

Пользователи не обошли данное видео стороной и также решили высказать свое негодование:

"Вот такие попы и разводят бабушек на бабло по принципу: бабка молится-яхта строится";

"Нигде в Библии не написано про попов, монахов, патриархов и прочих. Нет такого статуса и должности от Бога. Все эти люди самозванцы. Кто им дал полномочия? Бог? Где это написано в священных писаниях?";

"Всё так. Но поп кричит, что он лично пряжки пришивал! Наверное, и со своими шнурками и стельками пришёл в магазин";

Напомним, что в РПЦ опозорились высказыванием об украинцах.

Кстати, недавно греческий митрополит раскритиковал РПЦ.

Также известная писательница Евгения Забужко высказалась в сторону православных верующих.

Видео: РБК-Украина