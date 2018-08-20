"Винен уряд і м*скалі": мережу обурив забруднений берег річки в Карпатах (фото)

У мережі обурилися поведінкою туристів і місцевих жителів, які забруднюють природу
У мережі показали фото Карпат, на яких видно багато сміття біля берега гірської річки. Знімки опублікувала Alina Neurotica на своїй сторінці в Facebook.
Фото: facebook.com/alina.neurotica
"Це, друзі, берег гірської річки в українських Карпатах. І така картина тягнеться на кілометри", - підписала вона фото, на яких видно величезну кількість сміття: пластикових пляшок, поліетиленових пакетів, мішків тощо
Фото: facebook.com/alina.neurotica
"Твердо вірю, що в сформованій ситуації, природним чином, винен уряд і москалі", - з сарказмом додала автор посту.
Скріншот поста (facebook.com/alina.neurotica)
Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на ці знімки обурені поведінкою туристів і місцевих жителів, які забруднюють природу.
Скріншот коментарів (facebook.com/alina.neurotica)
"Який жах", "Вірно. Але приїжджі точно також гадять. Річка якраз вздовж дороги - свята справа фиганути пластикову пляшку з вікна машини на ходу. А місцеві, до речі, цей пластик збирають і спалюють", "До чого хунта Гройсмана-Вальцмана довела!" – пишуть в мережі.
Раніше ми писали, що в Дніпрі вчинок поліцейських обурив мережу. На кадрах видно, як з поліцейської машини викидають сміття прямо на тротуар. Проходить повз хлопець не розгубився і закинув його туди, звідки він з'явився. Тим не менш, співробітники поліції знову викинули сміття на дорогу.
Також в мережі показали, що комунальники виловлюють в каналізації Києва.
Нагадаємо, 7 серпня в Києві на вулиці Стальського, що в районі Воскресенки, стався прорив тепломережі, з-за якого у дворі забив потужний "гейзер" з окропу.
Де городяни купаються в спеку - опитування