"Винен уряд і м*скалі": мережу обурив забруднений берег річки в Карпатах (фото)

Колаж РБК-Україна

У мережі обурилися поведінкою туристів і місцевих жителів, які забруднюють природу

У мережі показали фото Карпат, на яких видно багато сміття біля берега гірської річки. Знімки опублікувала Alina Neurotica на своїй сторінці в Facebook.

Фото: facebook.com/alina.neurotica

"Це, друзі, берег гірської річки в українських Карпатах. І така картина тягнеться на кілометри", - підписала вона фото, на яких видно величезну кількість сміття: пластикових пляшок, поліетиленових пакетів, мішків тощо

Фото: facebook.com/alina.neurotica

"Твердо вірю, що в сформованій ситуації, природним чином, винен уряд і москалі", - з сарказмом додала автор посту.

Скріншот поста (facebook.com/alina.neurotica)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на ці знімки обурені поведінкою туристів і місцевих жителів, які забруднюють природу.

Скріншот коментарів (facebook.com/alina.neurotica)

"Який жах", "Вірно. Але приїжджі точно також гадять. Річка якраз вздовж дороги - свята справа фиганути пластикову пляшку з вікна машини на ходу. А місцеві, до речі, цей пластик збирають і спалюють", "До чого хунта Гройсмана-Вальцмана довела!" – пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що в Дніпрі вчинок поліцейських обурив мережу. На кадрах видно, як з поліцейської машини викидають сміття прямо на тротуар. Проходить повз хлопець не розгубився і закинув його туди, звідки він з'явився. Тим не менш, співробітники поліції знову викинули сміття на дорогу.

Також в мережі показали, що комунальники виловлюють в каналізації Києва.

Нагадаємо, 7 серпня в Києві на вулиці Стальського, що в районі Воскресенки, стався прорив тепломережі, з-за якого у дворі забив потужний "гейзер" з окропу.

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