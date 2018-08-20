"Виновато правительство и м*скали": сеть возмутил загрязненный берег реки в Карпатах (фото)

Коллаж РБК-Украина

В сети возмутились поведением туристов и местных жителей, которые загрязняют природу

В сети показали фото Карпат, на которых видно много мусора возле берега горной речки. Снимки опубликовала Alina Neurotica на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/alina.neurotica

"Это, друзья, берег горной речки в украинских Карпатах. И такая картина тянется на километры", - подписала она фото, на которых видно огромное количество мусора: пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, мешков и т. п.

Фото: facebook.com/alina.neurotica

"Твердо верю, что в сложившейся ситуации, естественным образом, виновато правительство и москали", - с сарказмом добавила автор поста.

Скриншот поста (facebook.com/alina.neurotica)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на эти снимки и возмутились поведением туристов и местных жителей, которые загрязняют природу.

Скриншот комментариев (facebook.com/alina.neurotica)

"Какой ужас", "Верно. Но приезжие точно также гадят. Речка как раз вдоль дороги - святое дело фигануть пластиковую бутылку с окна машины на ходу. А местные, кстати, этот пластик собирают и жгут", "До чего хунта Гройсмана-Вальцмана довела!" – пишут в сети.

Ранее мы писали, что в Днепре поступок полицейских возмутил сеть. На кадрах видно, как из полицейской машины выбрасывается мусор прямо на тротуар. Проходящий мимо парень не растерялся и закинул его туда, откуда он появился. Тем не менее, сотрудники полиции снова выкинули мусор на дорогу.

Также в сети показали, что коммунальщики вылавливают в канализации Киева.

Напомним, 7 августа в Киеве на улице Стальского, что в районе Воскресенки, произошел прорыв теплосети, из-за которого во дворе забил мощный "гейзер" из кипятка.

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