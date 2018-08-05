"Винними себе не вважають": побита в Чернігові школярка зізналася, що над нею насміхаються

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

Дівчина зізналася, що виходить на вулицю тільки з батьками

Жертва жорсткого побиття в 2017-му році в Чернігові Поліна Малоштан досі практично не виходить з дому, а її кривдниці продовжують над нею знущатися. Про це повідомляє "Оглядач".

"Днями замовили лінзи, ще капаю краплі для очей. Трохи мучить тиск і серце поболює. А що стосується дівчаток, то вони не тільки не вибачилися, а ще й насміхаються, винними себе не вважають. Зараз загроз немає. Але на вулицю я виходжу тільки з батьками або з сестрою. Раз на місяць бачуся з друзями", - сказала вона.

У той же час адвокат дівчинки Сергій Нестеренко уточнив, що зухвало себе ведуть не тільки винуватиці побиття Поліни, а й їх батьки.

"Ніхто з них або їхніх батьків досі не вибачився перед Поліною. Навпаки, і діти, і батьки ведуть себе зухвало, кричать, верещать на засіданнях. Особливо після того, як засідання зробили закритими для журналістів. На засіданнях вони навіть пишаються тим, що перебувають на лаві підсудних. За чутками, вони і в школі цим пишаються. А інші діти бачать цю безкарність. І розуміють, що у нас хоч бий, хоч вбий, нічого тобі за це не буде", - сказав він.

Нагадаємо, що нещодавно радник глави ГУ НПУ в Одеській області Руслан Форостяк прокоментував резонансне побиття дівчинки.

Слід нагадати, що нещодавно в Одесі підлітки по-звірячому побили дівчинку.

Раніше ми розповідали, що нещодавно в Одеській області побили багатодітну матір.

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