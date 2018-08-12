Влетів у стовп: у Києві в ДТП постраждала жінка (фото)

Фото: Ланос врізався у стовп (kiev.informator.ua/Глеб Пархомець)

Аварія сталася вранці на Борщагівці

сьогодні зранку в Києві, в районі Борщагівки автомобіль марки Lanos на повному ходу влетів в стовп. Як повідомляє "Інформатор", ДТП сталася о 6:00 на вулиці Героїв Космосу.

В результаті аварії постраждала жінка, яка їхала в Ланосі в якості пасажирки – через зіткнення вона розбила головою лобове скло машини. Потерпіла отримала травми голови та була госпіталізована. Зараз про її стан нічого не відомо.

Повідомляється, що за попередніми даними, водій, який перебував за кермом Ланоса, рухався по вулиці Героїв Космосу і в якийсь момент не впорався з керуванням, від чого машину різко занесло. Через це авто заїхало на бордюр, а після сталося зіткнення з ліхтарним стовпом.

Фото: На Борщагівці Ланос " врізався у стовп (kiev.informator.ua/Гліб Пархомець)

Нагадаємо, у Києві жінка, яка їхала з двома дітьми, стала винуватицею ДТП, в якому сама перекинулася і протаранила дві припарковані машини.

Також, в Одесі п'яна жінка влаштувала аварію і намагалася побитися з поліцейським.

Раніше в Києві чоловіка, який працював на сміттєвозі, відірвало руку. Постраждалий побував у зоні АТО і повернувся звідти цілим.

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