Влетел в столб: в Киеве в ДТП пострадала женщина (фото)

Фото: Ланос врезался в столб (kiev.informator.ua/Глеб Пархомец)

Авария произошла утром на Борщаговке

Сегодняшним утром в Киеве, в районе Борщаговки автомобиль марки Lanos влетел на полном ходу в столб. Как сообщает "Информатор", ДТП произошла в 6:00 на улице Героев Космоса.

В результате аварии пострадала женщина, которая ехала в Ланосе в качестве пассажирки – из-за столкновения она разбила головой лобовое стекло машины. Пострадавшая получила травмы головы и была госпитализирована. Сейчас о ее состоянии ничего не известно.

Сообщается, что по предварительным данным, водитель, находившийся за рулем Ланоса, двигался по улице Героев Космоса и в какой-то момент не справился с управлением, от чего машину резко занесло. Из-за этого авто заехало на бордюр, а после произошло столкновение с фонарным столбом.

Фото: На Борщаговке Ланос врезался в столб (kiev.informator.ua/Глеб Пархомец)

Напомним, в Киеве женщина, ехавшая с двумя детьми, стала виновницей ДТП, в котором перевернулась сама и протаранила две припаркованных машины.

Также, в Одессе пьяная женщина устроила аварию и пыталась подраться с полицейским.

Ранее в Киеве мужчине, работавшему на мусоровозе, оторвало руку. Пострадавший побывал в зоне АТО и вернулся оттуда целым.

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