Разом розпивали алкоголь: жінка проломила голову сокирою співмешканцю

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Вона вже притягувалася раніше до відповідальності за аналогічні вчинки

У Миколаївській області 43-річна жінка проломила співмешканцю голову за допомогою сокири, коли той заснув після спільного вживання алкоголю. Про це повідомляє сайт міста Миколаєва, посилаючись на прес-службу поліції.

Інцидент стався ще 7 серпня вранці. Про це стало відомо на наступний день близько опівночі, коли в приймальне відділення Снігурівської лікарні Миколаївської області надійшов 56-річний чоловік з травмами голови.

Співробітники поліції з'ясували, що жінка вже притягувалася до кримінальної відповідальності за подібні вчинки. Співмешканка завдала чоловікові декілька ударів по голові обухом сокири. Родичі постраждалого викликали швидку допомогу, коли його стан почав погіршуватися.

Жінка відмовилася пояснювати свій вчинок і поки не дає жодних свідчень. Вона була затримана. Жінці загрожує строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, в одному з сіл Миколаївської області скажений бик напав на господарів. Поліцейські були змушені рятувати людей від скаженої тварини.

Також ми писали про те, що голова одного з місцевих відділень партії в смт Гостомель Київської області Микола Пасальский вдарив жінку за зауваження про вигул собак без повідця. Інцидент стався в Києві. Екс-главі Гостомельського відділення однієї з партій оголосили про підозру.

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