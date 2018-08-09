Вызывали полицию: в Николаевской области бешеный бык напал на людей (видео)

Фото: pixabay.com

Правоохранители не смогли убить бешеное животное

В одном из сел Николаевской области бешеный бык напал на хозяев. Полицейские были вынуждены спасать людей от безумного животного. Об этом передает пресс-служба полиции региона на своем официальном сайте.

В пресс-службе сообщили, что в отделение полиции Снегиревского района позвонила женщина и просила спасти ее мужа и соседа от нападения домашнего быка, который неожиданно напал на них, начал топтать их во дворе дома и поднимать на рога. Сама хозяйка успела забежать в дом, где ждала напомощь.

Фото: mk.npu.gov.ua

"Двое полицейских, старший участковый офицер полиции и инспектор группы реагирования патрульной полиции, которые срочно прибыли на вызов, увидев, как одичавшее животное нападает на беспомощных мужчин, применили табельное огнестрельное оружие", - рассказали правоохранители.

Они сделали восемь выстрелов совершили полицейские, однако лишь смогли отвлечь внимание животного от его жертв на себя. Поэтому они решили вызвать профессионального охотника.

Фото: mk.npu.gov.ua

"Разъяренный бык продолжал бушевать и крушить все на своем пути, пытаясь прорваться со двора частного дома на улицу. Опасаясь, что бык сможет вырваться и напасть на других жителей, правоохранители вызвали на подмогу местного охотника. На место происшествия прибыл начальник Снигиревского отдела полиции, и правоохранители до приезда охотника не давали животному выбежать со двора. За несколько часов, на одиннадцатый меткий выстрел картечью, быка, весом более 800 кг, было обезврежено", - рассказывают полицейские о своей "героической битве".

Впоследствии была проведена экспертиза, которая установила, что бык был болен бешенством.

Пострадавшим мужчинам полицейские оказали неотложную помощь и вызвали медиков, раненые были госпитализированы. Сейчас они находятся в больнице, их жизни уже ничего не угрожает.

Видео: Бешеный бык (youtube.com/ПоліціяМиколаївщини)

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