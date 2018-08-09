Викликали поліцію: в Миколаївській області скажений бик напав на людей (відео)

Фото: pixabay.com

Правоохоронці не змогли вбити скажену тварину

В одному із сіл Миколаївської області скажений бик напав на господарів. Поліцейські були змушені рятувати людей від шаленої тварини. Про це передає прес-служба поліції регіону на своєму офіційному сайті.

В прес-службі повідомили, що до відділку поліції Снігурівського району зателефонувала жінка й просила врятувати її чоловіка та сусіда від нападу домашнього бика, який несподівано напав на них, почав топтати їх у дворі будинку та піднімати на роги. Сама хазяйка встигла забігти у хату, де чекала допомоги.

Фото: mk.npu.gov.ua

"Двоє поліцейських, старший дільничний офіцер поліції та інспектор групи реагування патрульної поліції, які терміново прибули на виклик, побачивши, як здичавіла тварина нападає на безпорадних чоловіків, застосували табельну вогнепальну зброю", - розповіли правоохоронці.

Вони зробили вісім пострілів здійснили поліцейські, проте лише змогли відволікти увагу тварини від його жертв на себе. Тому вони вирішили викликати професійного мисливця.

Фото: mk.npu.gov.ua

"Розлючений бик продовжував бушувати та трощити усе на своєму шляху, намагаючись прорватися з подвір’я приватного будинку на вулицю. Побоюючись, що бик зможе вирватись та напасти на інших мешканців, правоохоронці викликали на підмогу місцевого мисливця. На місце події прибув начальник Снігурівського відділу поліції, і разом правоохоронці до приїзду мисливця не давали тварині вибігти з подвір’я. За кілька годин, на одинадцятий влучний постріл картеччю, бика, вагою понад 800 кг, було знешкоджено", - розповідають поліцейські про свою "героїчну битву".

Згодом було проведено експертизу, яка встановила, що бик був хворим на сказ. Постраждалим чоловікам поліцейські надали невідкладну допомогу та викликали медиків, поранені були госпіталізовані. Наразі вони знаходяться у лікарні, їхньому життю вже нічого не загрожує.

Відео: Скажений бик (youtube.com/ПоліціяМиколаївщини)

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