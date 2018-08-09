Вместе распивали алкоголь: женщина проломила голову топором сожителю

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Она уже привлекалась ранее к ответственности за аналогичные поступки

В Николаевской области 43-летняя женщина проломила сожителю голову при помощи топора, когда тот уснул после совместного принятия алкоголя. Об этом сообщает сайт города Николаева, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел еще 7 августа утром. Об этом стало известно на следующий день около полуночи, когда в приемное отделение Снигиревской больницы Николаевской области поступил 56-летний мужчина с травмами головы.

Сотрудники полиции выяснили, что женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за похожие поступки. Сожительница нанесла мужчине несколько ударов по голове обухом топора. Родственники пострадавшего вызвали скорую помощь, когда его состояние начало ухудшаться.

Женщина отказалась объяснять свой поступок и пока не дает никаких показаний. Она была задержана. Женщине грозит срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в одном из сел Николаевской области бешеный бык напал на хозяев. Полицейские были вынуждены спасать людей от безумного животного.

ТАкже мы писали о том, что председатель одного из местных отделений партии в пгт Гостомель Киевской области Николай Пасальский ударил женщину за замечание о выгуле собаки без поводка. Инцидент произошел в Киеве. Экс-главе Гостомельского отделения одной из партий объявили о подозрении.

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