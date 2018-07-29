"Замість моря кисіль": пляжі Криму атакувала "армія" медуз (фото)

Люди стверджують, що море перетворилося на "кисіль"
На території окупованого міста Євпаторія в українському Криму пляжі практично "заселили" величезні зграї медуз, які покривають майже всю поверхню води. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Фото: медузи в Євпаторії (3652.ru)
"Сто медуз на квадратний метр. Їх так багато, що море стало схоже на молочний кисіль, купатися не можливо", - сказав один з відпочиваючих.
Фото: медузи в Євпаторії (3652.ru)
Слід уточнити, що серед них є і небезпечний вид медуз – корнерот. Зіткнення з ними супроводжується опіками, різким болем і почервонінням шкіри.
Фото: медузи в Євпаторії (3652.ru)
На фото можна помітити, що пляжі практично "засіяні" кількістю медуз. При цьому в самому морі їх кількість ще більше.
Фото: медузи в Євпаторії (3652.ru)
До речі, нещодавно "Kerch.FM" опублікувало відео на своєму YouTube-акаунті, показуючи всім, як виглядає Кримський міст, яким окупанти з'єднали анексований півострів з Росією через Керченську протоку, з висоти пташиного польоту. За фактом, на трасі лише зрідка проїжджає кілька автомобілів.
Як повідомлялося раніше, користувачі мережі обурилися надмірній кількості огорож та парканів на території анексованого українського Севастополя.
Також нагадаємо, в мережі показали свіжі ціни на продукти в окупованому Криму.
Біля посольства Росії активісти вимагали розслідувати справи викрадених громадян України в Криму (video.rbc.ua)