"Замість моря кисіль": пляжі Криму атакувала "армія" медуз (фото)

Крим (Колаж РБК-Україна)

Люди стверджують, що море перетворилося на "кисіль"

На території окупованого міста Євпаторія в українському Криму пляжі практично "заселили" величезні зграї медуз, які покривають майже всю поверхню води. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Фото: медузи в Євпаторії (3652.ru)

"Сто медуз на квадратний метр. Їх так багато, що море стало схоже на молочний кисіль, купатися не можливо", - сказав один з відпочиваючих.

Фото: медузи в Євпаторії (3652.ru)

Слід уточнити, що серед них є і небезпечний вид медуз – корнерот. Зіткнення з ними супроводжується опіками, різким болем і почервонінням шкіри.

Фото: медузи в Євпаторії (3652.ru)

На фото можна помітити, що пляжі практично "засіяні" кількістю медуз. При цьому в самому морі їх кількість ще більше.

Фото: медузи в Євпаторії (3652.ru)

До речі, нещодавно "Kerch.FM" опублікувало відео на своєму YouTube-акаунті, показуючи всім, як виглядає Кримський міст, яким окупанти з'єднали анексований півострів з Росією через Керченську протоку, з висоти пташиного польоту. За фактом, на трасі лише зрідка проїжджає кілька автомобілів.

Як повідомлялося раніше, користувачі мережі обурилися надмірній кількості огорож та парканів на території анексованого українського Севастополя.

Також нагадаємо, в мережі показали свіжі ціни на продукти в окупованому Криму.

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