"Вместо моря кисель": пляжи Крыма атаковала "армия" медуз (фото)

Крым (Коллаж РБК-Украина)

Люди утверждают, что море превратилось "в кисель"

На территории оккупированного города Евпатория в украинском Крыму пляжи практически "заселили" огромные стаи медуз, которые покрывают почти всю поверхность воды. Об этом сообщают российские СМИ.

Фото: медузы в Евпатории (3652.ru)

"Сто медуз на квадратный метр. Их так много, что море стало похоже на молочный кисель, купаться не возможно", - сказал один из отдыхающих.

Фото: медузы в Евпатории (3652.ru)

Следует уточнить, что среди них есть и опасный вид медуз – корнерот. Столкновение с ними сопровождается ожогами, резким болеем и покраснением кожи.

Фото: медузы в Евпатории (3652.ru)

На самих фото можно заметить, что пляжи практически "усеяны" количеством медуз. При этом в самом море их количество еще больше.

Фото: медузы в Евпатории (3652.ru)

Кстати, недавно "Kerch.FM" опубликовало видео на своем YouTube-аккаунте, показывая всем, как выглядит Крымский мост, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с Россией через Керченский пролив, с высоты птичьего полета. По факту, на трассе лишь изредка проезжает несколько автомобилей.

Как сообщалось ранее, пользователи сети возмутились чрезмерному количеству ограждений и заборов на территории аннексированного украинского Севастополя.

Также напомним, в сети показали свежие цены на продукты в оккупированном Крыму.

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