"Скористався безпорадністю": на Волині 41-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 84-річної пенсіонерки

Нелюдові загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років
В Турійському районі Волинської області правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 84-річної пенсіонерки. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.
Правоохоронці вияснили, що 84-річна пенсіонерка була лежачою, а чоловік, застосовуючи насильство та розпусні дії, скористався її безпорадністю та згвалтував.
Після вчинення злочину він втік, однак поліція до кінця дня затримала його.
"Слідчі чоловікові оголосили підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 153 Кримінального кодексу України "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом", вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу", - повідомили в прес-службі.
Нелюдові грозить позбавлення волі на строк до п'яти років.
Скріншот поста (facebook.com/Police.Turiysk)
Раніше повідомлялось, що в одному з міст України батько на очах у сина зґвалтував власну 15-річну доньку, яка з дитинства хворіє на ДЦП.
Ще ми писали, що у Миколаївській області зґвалтували неповнолітню.
Також стало відомо, що в Одеській області зловили педофіла, який зґвалтував хлопчика.
Перша допомога при втраті свідомості