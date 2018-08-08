"Скористався безпорадністю": на Волині 41-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 84-річної пенсіонерки

Фото: flickr.com/nab_ukr

Нелюдові загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років

В Турійському районі Волинської області правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 84-річної пенсіонерки. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Правоохоронці вияснили, що 84-річна пенсіонерка була лежачою, а чоловік, застосовуючи насильство та розпусні дії, скористався її безпорадністю та згвалтував.

Після вчинення злочину він втік, однак поліція до кінця дня затримала його.

"Слідчі чоловікові оголосили підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 153 Кримінального кодексу України "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом", вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу", - повідомили в прес-службі.

Нелюдові грозить позбавлення волі на строк до п'яти років.

Скріншот поста (facebook.com/Police.Turiysk)

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