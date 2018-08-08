"Воспользовался беспомощностью": на Волыни 41-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 84-летней пенсионерки

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Извергу грозит лишение свободы на срок до пяти лет

В Турийском районе Волынской области правоохранители задержали 41-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 84-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Правоохранители выяснили, что 84-летняя пенсионерка была лежачей, а мужчина, применяя насилие и развратные действия, воспользовался ее беспомощностью и изнасиловал.

После совершения преступления он скрылся, однако полиция до конца дня задержала его.

"Следователи мужчине объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 153 Уголовного кодекса Украины "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом", решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в пресс-службе.

Извергу грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Скриншот поста (facebook.com/Police.Turiysk)

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