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Повітряний пілоніст, який прославляв Україну в десятках країн, вразить небезпечним трюком

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Четвер 04 листопада 2021 20:42
Повітряний пілоніст, який прославляв Україну в десятках країн, вразить небезпечним трюком Фото: український повітряний гімнаст Олег Татаринов виступить на талант-шоу (stb.ua/talant)
Автор: Володимир Костирін

Повітряний гімнаст і танцюрист з Одеси Олег Татаринов, який прославився у всьому світі своїми неймовірними виступами та трюками на різних шоу, тепер вражатиме українців майстерністю буквально за межею можливого.

Свій новий номер 31-річний пілоніст представить на сцені "Україна має талант" 2021 в десятому сезоні талант-шоу.

Повітряний хореограф-"каскадер" і універсальний танцюрист Татаринов, фіналіст 7 сезону "Танцюють всі", 6 років тому поїхав підкорювати Європу. Останні роки проживає в Іспанії, працював у багатьох шоу, в тому числі й у Circue du Solei, в більше 30-ти країнах, і завжди з гордістю говорив, що він українець, прославляючи свою країну.

"Моя мрія - щоб кожен артист у нас в Україні відчував себе таким же потрібним, як і в усьому світі", - зазначив Олег.

Повітряний пілоніст, який прославляв Україну в десятках країн, вразить небезпечним трюкомПовітряний пілоніст, який прославляв Україну в десятках країн, вразить небезпечним трюком

Повітряний пілоніст Олег Татарінов підготував новий неймовірний номер (фото: прес-служба СТБ)

Три роки тому він отримав серйозну травму на стаціонарному пілоні, але після цього освоїв ще більш небезпечний і видовищний - повітряний пілон.

"Виступаю на підвісному пілоні. Ясна річ, без будь-якої страховки. У мене в номері немає ані мату на підлозі, ані троса. Ти весь час обертаєшся і страховка на сцені неможлива", - розповідає гімнаст.

Також Татаринов зазначив, що півтора роки тому зірвався з висоти 6 метрів через технічну помилку оператора, який ним керував. Так, той у певний момент просто забув про пілоніста.

"Я намагався докричатися до нього, але він мене не чув. Руки починають відмовляти, коли ти так довго висиш на пілоні. І я спробував акуратно зістрибнути, але під час обертання важко сфокусуватися", - згадує він.

В результаті гімнаст отримав струс мозку, травму коліна, були сильно пошкоджені гомілкостопи. Відновлення зайняло близько 6 місяців. Щоб не хвилювати свою маму, про інцидент Олег так і не розповів.

Повітряний пілоніст, який прославляв Україну в десятках країн, вразить небезпечним трюком

Одеський повітряний гімнаст і танцюрист Олег Татаринов (фото: прес-служба СТБ)

Тепер Татаринов після відновлення поставив ще більш небезпечний трюк.

Побачити виступ повітряного пілоніста можна буде на шоу "Україна має талант" цієї суботи, 6 листопада, на телеканалі СТБ.

Відео: на шоу "Україна має талант" 2021 гімнаст Олег Татаринов покаже неймовірний номер на підвісному пілоні

Раніше ми писали, що маленька балерина з Горлівки довела українців до сліз "танцем переселенки".

Додамо також, що перед цим фізрук із Запоріжжя вразив українців надлюдською силою.

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