Воздушный пилонист, прославлявший Украину в десятках стран, поразит опаснейшим трюком

Воздушный гимнаст и танцор из Одессы Олег Татаринов, который прославился во всем мире своими невероятными выступлениями и трюками на разных шоу, теперь будет поражать украинцев мастерством буквально за гранью возможного.

Воздушный хореограф-"каскадер" и универсальный танцор Татаринов, финалист 7 сезона "Танцуют все", 6 лет назад уехал покорять Европу. Последние годы проживает в Испании, работал во многих шоу, в том числе и в Circue du Solei, в более 30-ти странах, и всегда с гордостью говорил, что он украинец, прославляя свою страну.

"Моя мечта - чтобы каждый артист у нас в Украине чувствовал себя таким же нужным, как и во всем мире", - отметил Олег.

Воздушный пилонист Олег Татаринов подготовил новый невероятный номер (фото: пресс-служба СТБ)

Три года назад он получил серьезную травму на стационарном пилоне, но после этого освоил еще более опасный и зрелищный - воздушный пилон.

"Выступаю на подвесном пилоне. Понятное дело без любой страховки. У меня в номере нет ни мата на полу, ни троса. Ты все время вращаешься и страховка на сцене невозможна", - рассказывает гимнаст.

Также Татаринов отметил, что полтора года назад сорвался с высоты 6 метров из-за технической ошибки оператора, который им управлял. Так, тот в определенный момент просто забыл о пилонисте.

"Я пытался докричаться до него, но он меня не слышал. Руки начинают отказывать, когда ты так долго висишь на пилоне. И я попытался аккуратно спрыгнуть, но во время вращения тяжело сфокусироваться", - вспоминает он.

В итоге гимнаст получил сотрясение мозга, травму колена, были сильно повреждены голеностопы. Восстановление заняло около 6 месяцев. Чтобы не волновать свою маму, об инциденте Олег так и не рассказал.

Одесский воздушный гимнаст и танцор Олег Татаринов (фото: пресс-служба СТБ)

Теперь Татаринов после восстановления поставил еще более опасный трюк.

Увидеть выступление воздушного пилониста можно будет на шоу "Україна має талант" в эту субботу, 6 ноября, на телеканале СТБ.

Видео: на шоу "Україна має талант" 2021 гимнаст Олег Татаринов покажет невероятный номер на подвесном пилоне