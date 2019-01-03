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Біля обваленого будинку у Магнітогорську затримали підозрілого чоловіка

STYLERЖиття    03.01.2019 - 11:06
Біля обваленого будинку у Магнітогорську затримали підозрілого чоловіка
Колаж РБК-Україна

У МНС і далі спростовують версію теракту

У четвер, 3 січня в Магнітогорську, де в результаті вибуху 31 грудня обрушився під'їзд багатоповерхівки, затримали підозрілого чоловіка слов'янської зовнішності. Його заарештували поруч з місцем очеплення. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У супроводі трьох поліцейських чоловіка, крупної статури, у спортивних штанях і в'язаній шапці посадили в службовий УАЗ і відвезли.

Біля обваленого будинку у Магнітогорську затримали підозрілого чоловіка

Обвал під'їзду в житловому будинку Магнітогорська (www.instagram.com)

У МНС причиною НП назвали вибух газу і спростовують версію теракту. Стверджується, що вибухотехніки, які досліджували розібрані частини завалу, не виявили слідів вибухових речовин або їх компонентів.

Пізніше в поліції прокоментували затримання чоловіка - там спростували його причетність до трагедії. За інформацією правоохоронних органів, чоловік за прикметами схожий на підозрюваного, що знаходиться в регіональному розшуку за скоєння тяжкого злочину.

Біля обваленого будинку у Магнітогорську затримали підозрілого чоловіка

Скріншот публікації: росЗМІ

Нагадаємо, рятувальники на місці обвалення під'їзду в Магнітогорську виявили тіла 38 жертв. Тривають пошуки зниклих без вести, але шансів знайти їх живими практично немає.

Крім того, в прес-службі МНС Росії повідомили, що сьогодні мешканці п'ятого, шостого та восьмого під'їздів у супроводі рятувальників зможуть потрапити у свої квартири і взяти необхідні особисті речі та документи.

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