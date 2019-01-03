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Возле обвалившегося дома в Магнитогорске задержали подозрительного мужчину

STYLERЖизнь    03.01.2019 - 11:06
Возле обвалившегося дома в Магнитогорске задержали подозрительного мужчину
Коллаж РБК-Украина

В МЧС по-прежнему опровергают версию теракта

В четверг, 3 января в Магнитогорске, где в результате взрыва 31 декабря обрушился подъезд многоэтажки, задержали подозрительного мужчину славянской внешности. Его арестовали рядом с местом оцепления. Об этом сообщают российские СМИ.

В сопровождении троих полицейских мужчину, крупного телосложения, в спортивных штанах и вязаной шапке усадили в служебный УАЗ и увезли.

Возле обвалившегося дома в Магнитогорске задержали подозрительного мужчину

Обвал подъезда в жилом доме Магнитогорска (www.instagram.com)

В МЧС причиной ЧП назвали взрыв газа и опровергают версию теракта. Утверждается, что взрывотехники, которые исследовали разобранные части завала, не обнаружили следов взрывчатых веществ или их компонентов.

Позже в полиции прокомментировали задержание мужчины - там опровергли его причастность к трагедии. По информации правоохранительных органов, мужчина по приметам похож на подозреваемого, находящегося в региональном розыске за совершение тяжкого преступления.

Возле обвалившегося дома в Магнитогорске задержали подозрительного мужчину

Скриншот публикации: росСМИ

Напомним, спасатели на месте обрушения подъезда в Магнитогорске обнаружили тела 38 жертв. Продолжаются поиски пропавших без вести, но найти их живыми шансов уже практически нет.

Кроме того, в пресс-службе МЧС России сообщили, что сегодня жители пятого, шестого и восьмого подъездов в сопровождении спасателей смогут попасть в свои квартиры и взять необходимые личные вещи и документы.

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