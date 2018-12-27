Лікар пояснив, чому у людей виникає передноворічна депресія

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Фахівець дав рекомендації, як зменшити вплив негативу в такий період

Багато людей за кілька днів до новорічних свят починають почувати себе пригнічено. В них спостерігається апатія, вони втрачають інтерес до всіх справ, а передсвяткові клопоти у них викликають роздратування і нервозність. Лікар - невролог Олексій Сіделковскій назвав причини, по яких люди впадають у новорічну депресію, пише "НВ".

В першу чергу він зазначає, що новорічні свята випадають на середину зими, якраз тоді, коли на вулиці холодно і організму не вистачає сонячного світла.

1. Взимку день короткий, а ніч довша. Організм людини потребує сонця та тепла. Також сильно діє і затяжна сезонна хандра. Потрібно частіше бувати на повітрі і додати освітлення в кімнатах.

Перед Новим роком більшість людей відчуває сильний стрес, так як намагається встигнути закінчити всі справи до вихідних.

2. Завал на роботі. Перед Новим роком працівники намагаються встигнути закінчити всі проекти, оскільки після 1 січня йдуть довгі свята. Така напружена ситуація може викликати депресію. Не варто відкладати все на останні дні, від "хвостів" можна почати позбуватися заздалегідь.

Перед кінцем року прийнято підбивати підсумки та згадувати, що сталося за рік хорошого і поганого.

3. Підведення підсумків. Якщо все було не так, як у планах, то людина буде вважати цей рік безцільно прожитим. Будь-який рік має приємні і неприємні моменти і про це варто пам'ятати.

4. Також на людей діє атмосфера в суспільстві. Не всі сумують у цей період, багато починають купувати подарунки і планувати відпустку. Хто позбавлений цього задоволення – той на загальну метушню дивиться з роздратуванням.

5. Проблеми з фінансами здатні зіпсувати будь-яке свято, не тільки Новий рік. А закупівля подарунків та продуктів на свята може вивести з себе будь-яку врівноважену людину. Особливо, коли важко вибрати гарний подарунок і витратити на це велику суму грошей. Лікар рекомендує купувати подарунки заздалегідь або протягом року відкладати на них гроші.

6. Сприйняття свята. Не всі вважають Новий рік святом і хочуть його святкувати. Вони просто не вважають його важливою подією в житті. А навколишні, які постійно розпитують про новорічні плани, про подарунки і меню ще більше погіршують ситуацію і провокують депресивний стан. Можна не вступати в такі розмови і придумати власний ритуал для першого дня нового року.

7. Святкування Нового року на самоті. Новий рік вважається сімейним святом, і його зазвичай зустрічають у шумній і великої компанії. Якщо людині відсвяткувати нема з ким – то це може погано позначитися на його душевній рівновазі. Не варто залишатися в цей час на самоті. Якщо немає компанії і друзів, з якими можна відсвяткувати, то можна вийти в людне місце - наприклад до міської ялинки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт розповів, як боротися з післяпологовою депресією.

А також розповідали про те, що вчені виявили у людей нові бактерії, які можуть викликати депресію.

Відео: РБК-Україна