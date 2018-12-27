Врач объяснил, почему у людей возникает предновогодняя депрессия

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Специалист дал рекомендации, как уменьшить воздействие негатива в такой период

Многие люди за несколько дней до новогодних праздников начинают чувствовать себя подавленно. У них наблюдается апатия, они теряют интерес ко всем делам, а предпраздничные хлопоты у них вызывают раздражение и нервозность. Врач- невролог Алексей Сиделковский назвал причины, по которым люди впадают в новогоднюю депрессию, пишет "НВ".

В первую очередь он отмечает то, что новогодние праздники выпадают на середину зимы, как раз тогда, когда на улице холодно и организму не хватает солнечного света.

1. Зимой день короткий, а ночь длиннее. Организм человека нуждается в солнце и тепле. Также сильно действует и затяжная сезонная хандра. Нужно чаще бывать на воздухе и добавить освещения в комнатах.

Перед Новым годом большинство людей испытывает сильный стресс, так как пытается успеть закончить все дела до выходных.

2. Завал на работе. Перед Новым годом работники пытаются успеть закончить все проекты, поскольку после 1 января идут длинные праздники. Такая напряженная ситуация может вызвать депрессию. Не стоит откладывать все дела на последние дни, от "хвостов" можно начать избавляться заранее.

Перед концом года принято подводить итоги и вспоминать, что произошло за год хорошего и плохого.

3. Подведение итогов. Если все было не так, как в планах, то человек будет считать этот год бесцельно прожитым. Любой год имеет приятные и неприятные моменты и об этом стоит помнить.

4. Также на людей действует атмосфера в обществе. Не все грустят в этот период, многие начинают покупать подарки и планировать отпуск. Кто лишен этого удовольствия – тот на всеобщую суету смотрит с раздражением.

5. Проблемы с финансами способны испортить любой праздник, не только Новый год. А закупка подарков и продуктов на праздники может вывести из себя любого уравновешенного человека. Особенно, когда тяжело выбрать хороший подарок и потратить на это большую сумму денег. Врач рекомендует покупать подарки заранее или в течении года откладывать на них деньги.

6. Восприятие праздника. Не все считают Новый год праздником и хотят его праздновать. Они просто не считают его важным событием в жизни. А окружающие, которые постоянно расспрашивают о новогодних планах, о подарках и меню еще больше усугубляют ситуацию и провоцируют депрессивное состояние. Можно не вступать в такие разговоры и придумать собственный ритуал для первого дня нового года.

7. Празднование Нового года в одиночестве. Новый год считается семейным праздником и его обычно встречают в шумной и большой компании. Если человеку отпраздновать не с кем – то это может плохо сказаться на его душевном равновесии. Не стоит оставаться в это время в одиночестве. Если нет компании и друзей, с которыми можно отпраздновать, то можно выйти в людное место - например к городской елке.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт рассказал, как бороться с послеродовой депрессией.

А также рассказывали о том, что ученые обнаружили у людей новые бактерии, которые могут вызывать депрессию.

Видео: РБК-Украина