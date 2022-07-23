Лікарі розповіли, як зберегти серце здоровим та від яких шкідливх звичок відмовитися

Серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності українців. Водночас у більшості випадків хворобам серця можна запобігти.

Про це повідомляє МОЗ України.

Зокрема, серцево-судинні захворювання належать до найпоширеніших причин смерті (65,8% від усіх смертей з будь-якої причини у 2012 р.; 67,0% - у 2017 р.).

Як зберегти серце здоровим

Відмова від куріння

Куріння щорічно вбиває понад 8 мільйонів людей по всьому світу. Куріння є одним з головних чинників розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту та хвороби периферичних судин.

Режим сну

Під час здорового сну артеріальний тиск внормовується. Тому, якщо в людини є проблеми зі сном, то тиск довго може залишатися підвищеним.

Ідеальна тривалість сну:

дорослі - 7-9 годин на добу;

діти до 5 років: 10-16 годин, 6-12 років: 9-12 годин, 13-16 років: 8-10 годин.

Збалансоване харчування

Якщо дотримуватись простих правил раціонального харчування (наприклад, за принципом здорової тарілки), то стане висока фізична і розумова працездатність та знизиться ризик виникнення небезпечних захворювань.

Контроль ваги

Люди, у яких індекс маси тіла (ІМТ) в межах 18,5-24-9 мають здоровіше серце і судини.

Для того, щоб розрахувати ІМС людини старше 18 років, необхідно масу тіла (у кілограмах) поділити на квадрат росту (у метрах квадратних).

Наприклад, ІМС людини, яка важить 60 кг і має зріст 170 см становить 20,76: ІМС=60/(1,7*1,7)=20,76.

Рівень ліпідів крові

Необхідно зменшити споживання продуктів, які можуть спричинити підвищення рівня холестерину в крові (вершкове масло, жирні сорти червоного м'яса, сосиски, шинка, твердий сир).

Також варто відмовитись від їжі, багатої на шкідливі трансжири (фаст-фуд, маргарин, кондитерські креми).

Контроль рівня глюкози в крові

Надмірна кількість цукру в раціоні спричиняє появу зайвої ваги та сприяє розвитку серйозних захворювань, наприклад діабету.

Потрібно відмовитись від продуктів, що місять доданий цукор (солодкі напої, випічку та інші кондитерські вироби).

Активний спосіб життя

Регулярна фізична активність зменшує ризик серцево-судинних хвороб, а також сприяє підтриманню здорової ваги. Якщо у людини малорухливий спосіб житя, то варто додати щонайменше кілька фізичних активностей на день.

Можна розпочати з прогулянок на свіжому повітрі, ранкової зарядки та частіше користуватися сходами.

Вимірювання артеріального тиску

Підвищений артеріальний тиск без контролю та лікування може стати причиною інсульту, розвитку ниркової чи серцевої недостатності, погіршення зору чи інших проблем зі здоров'ям.

Оптимальний артеріальним тиском вважають показник 120/80 мм рт.ст.

Гіпертонія - це показники від: 139 рт. ст (систолічний) та 89 мм рт. ст. (діастолічний тиск).