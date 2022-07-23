Врачи рассказали, как сохранить сердце здоровым и от каких вредных привычек отказаться

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности украинцев. В то же время в большинстве случаев болезни сердца можно предотвратить.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

В частности, сердечно-сосудистые заболевания относятся к самым распространенным причинам смерти (65,8% от всех смертей по любой причине в 2012 г.; 67,0% - в 2017 г.).

Как сохранить сердце здоровым

Отказ от курения

Курение ежегодно убивает более 8 миллионов человек по всему миру. Курение является одним из главных факторов развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических сосудов.

Режим сна

Во время здорового сна артериальное давление нормируется. Поэтому, если у человека есть проблемы со сном, то давление долго может оставаться повышенным.

Идеальная продолжительность сна:

взрослые - 7-9 часов в сутки;

дети до 5 лет: 10-16 часов, 6-12 лет: 9-12 часов, 13-16 лет: 8-10 часов.

Сбалансированное питание

Если придерживаться простых правил рационального питания (например, по принципу здоровой тарелки), то станет высокая физическая и умственная работоспособность и снизится риск возникновения опасных заболеваний.

Контроль веса

Люди, у которых индекс массы тела (ИМТ) в пределах 18,5-24-9 имеют здоровее сердце и сосуды.

Для того, чтобы рассчитать ИМС человека старше 18 лет, необходимо массу тела (в килограммах) поделить на квадрат роста (в метрах квадратных).

Например, ИМС человека, который весит 60 кг и имеет рост 170 см составляет 20,76: ИМС=60/(1,7*1,7)=20,76.

Уровень липидов крови

Необходимо уменьшить потребление продуктов, которые могут вызвать повышение уровня холестерина в крови (сливочное масло, жирные сорта красного мяса, сосиски, ветчина, твердый сыр).

Также стоит отказаться от пищи, богатой на вредные трансжиры (фаст-фуд, маргарин, кондитерские кремы).

Контроль уровня глюкозы в крови

Избыточное количество сахара в рационе вызывает появление лишнего веса и способствует развитию серьезных заболеваний, например диабета.

Нужно отказаться от продуктов, которые содержат добавленный сахар (сладкие напитки, выпечку и другие кондитерские изделия).

Активный образ жизни

Регулярная физическая активность уменьшает риск сердечно-сосудистых болезней, а также способствует поддержанию здорового веса. Если у человека малоподвижный образ жизни, то стоит добавить по меньшей мере несколько физических активностей в день.

Можно начать с прогулок на свежем воздухе, утренней зарядки и чаще пользоваться лестницей.

Измерение артериального давления

Повышенное артериальное давление без контроля и лечения может стать причиной инсульта, развития почечной или сердечной недостаточности, ухудшения зрения или других проблем со здоровьем.

Оптимальный артериальным давлением считают показатель 120/80 мм рт.ст.

Гипертония - это показатели от: 139 рт. ст (систолический) и 89 мм рт. ст. (диастолическое давление).