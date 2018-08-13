"Час минув": власникам "евроблях" загрожує нова афера (відео)

Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Схема нагадує серіал "Бригада"

Водіям авто на європейських номерах в Україні загрожує нова зухвала схема обману. Про це повідомив автоблогер Микола Бабіков, передає "Оглядач".

"Коли люди беруть авто на єврономерах, то на це не звертають уваги, або навіть просять вписати себе в техпаспорт. Але це не має ніякого значення. Там вже є власник - фізична особа або закордонна приватна компанія, у якій ви ніби як орендували автомобіль. Потім ці люди з'являються у вас, зривають номери і заявляють, що їх автомобіль. Власник фірми каже, мовляв, ви взяли авто в оренду, а тепер я його забираю, все - час минув", - сказав він.

Більш того, за словами Бабікова, схожі випадки вже були зафіксовані в кількох містах України.

"Такі випадки були вже в Одесі і Харкові. І зробити нічого не можна, адже формально вони праві. Єдиний порятунок - організовуватися в групи і викликати допомогу в разі чого", - підкреслив він.

До речі, в Україні за 2017 рік було зареєстровано 6,9 млн легкових автомобілів. Частка "евроблях" серед загальної кількості становила 10%.

Нагадаємо, журналісти дізналися, що українські чиновники купують елітні авто за ціною "Жигулів". Згідно з документами, Land Rover, Lexus, Jaguar і Tesla можна придбати всього за 49 тис. грн.

Нещодавно повідомлялося, що в Одесі хлопчик потрапив у ДТП на батьковому авто з еврономерами і спробував втекти босоніж.

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