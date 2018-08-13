"Время истекло": владельцам "евроблях" угрожает новая афера (видео)

Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Схема напоминает сериал "Бригада"

Водителям авто на европейских номерах в Украине угрожает новая дерзкая схема обмана. Об этом сообщил автоблогер Николай Бабиков, передает "Обозреватель".

"Когда люди берут авто на еврономерах, то на это не обращают внимания, или даже просят вписать себя в техпаспорт. Но это не имеет никакого значения. Там уже есть владелец - физическое лицо или зарубежная частная компания, у которой вы вроде как арендовали автомобиль. Потом эти люди появляются у вас, срывают номера и заявляют, что автомобиль их. Владелец фирмы говорит, мол, вы в аренду взяли авто, а теперь я его забираю, все - время истекло", - сказал он.

Более того, по словам Бабикова, схожие случаи уже были зафиксированы в нескольких городах Украины.

"Такие случаи были уже в Одессе и Харькове. И сделать ничего нельзя, ведь формально они правы. Единственное спасение - организовываться в группы и вызывать помощь в случае чего", - подчеркнул он.

Кстати, в Украине за 2017 год было зарегистрировано 6,9 млн легковых автомобилей. Доля "евроблях" среди общего количества составляла 10%.

Напомним, журналисты узнали, что украинские чиновники покупают элитные авто по цене "Жигулей". Согласно документам, Land Rover, Lexus, Jaguar и Tesla можно купить всего за 49 тыс. грн.

Недавно сообщалось, что в Одессе мальчик попал в ДТП на отцовском авто с еврономерами и попытался убежать босиком.

Обзор резонансных ДТП, случившихся за месяц (video.rbc.ua)