Час йти: 6 ознак того, що вам пора розлучитися
Як зрозуміти, що з цими відносинами пора зав'язувати? Відчуваєш, що щось не так, але не впевнена до кінця, чи є розрив підходящим для тебе варіантом?
Психолог Юлія Соколова перерахувала в Instagram 6 ознак, що тобі пора вийти з відносин, інакше твоїм "другом". стане психіатр. До речі, якщо ти виявиш, що незважаючи на всі ці ознаки, ти виняток - це ознака, що тобі пора піти з відносин.
Ознаки того, що вам пора розлучитися:
1. Партнер пропонує тобі вільні відносини "без зобов'язань". Або притягує третю людину. Тобто все так погано, що тобі пропонують стрес, непередбачуваність і небезпечний обмін рідинами.
⠀
2. Ти регулярно переконуєш оточуючих: "він хороший, просто іноді п'є/не працює/слухає маму/гуляє/б'є". Всім все ясно. У тебе з ним "щось не так", а ти намагаєшся переконати себе в зворотному барвистими презентаціями "щастя".
⠀
3. Перш ніж прийняти будь-яке рішення, від зміни роботи, поїздки на семінар, до зустрічі з подругами, ти питаєш дозволу у свого партнера і боїшся його реакції. Зараз це не невроз, а страх, що твій вибір зашкодить Відносинам з твоїм Партнером. Зазвичай з цього починаються невроз і мазохістка залежність.
⠀
4. Справи твого партнера постійно важливіші за твої. Коли стоїть вибір - твої справи, або справи партнера, то вибір завжди не в твою сторону. Це стосується планів на відпустку, великих і дрібних покупок, виховання дітей або собак, спілкування з родичами, будь-яких важливих і не дуже важливих рішень.
⠀
5. За 6 місяців будь-якій адекватної жінці можна зрозуміти, чи здоровий її партнер, і чи підходить для відносин. Якщо він п'є, нестабільно заробляє, залежить від родичів, або азартних ігор, або чужих піхв, а ти продовжуєш жити з ним, вірячи, що "він зміниться"...це зовсім біда.
⠀
6. Якщо тобі цікавий цей список, це теж ознака, пора задуматися або знайти досвідченого мозгоправа.
Раніше ми писали, що психологи назвали самі найієвіші способи утримати чоловіка на початку відносин.
Також ми розповідали про фактори, які можуть зруйнувати навіть найміцніші відносини.