Час йти: 6 ознак того, що вам пора розлучитися

Як зрозуміти, що з цими відносинами пора зав'язувати? Відчуваєш, що щось не так, але не впевнена до кінця, чи є розрив підходящим для тебе варіантом?

Психолог Юлія Соколова перерахувала в Instagram 6 ознак, що тобі пора вийти з відносин, інакше твоїм "другом". стане психіатр. До речі, якщо ти виявиш, що незважаючи на всі ці ознаки, ти виняток - це ознака, що тобі пора піти з відносин.

Ознаки того, що вам пора розлучитися: 1. Партнер пропонує тобі вільні відносини "без зобов'язань". Або притягує третю людину. Тобто все так погано, що тобі пропонують стрес, непередбачуваність і небезпечний обмін рідинами.

⠀

2. Ти регулярно переконуєш оточуючих: "він хороший, просто іноді п'є/не працює/слухає маму/гуляє/б'є". Всім все ясно. У тебе з ним "щось не так", а ти намагаєшся переконати себе в зворотному барвистими презентаціями "щастя".

⠀

3. Перш ніж прийняти будь-яке рішення, від зміни роботи, поїздки на семінар, до зустрічі з подругами, ти питаєш дозволу у свого партнера і боїшся його реакції. Зараз це не невроз, а страх, що твій вибір зашкодить Відносинам з твоїм Партнером. Зазвичай з цього починаються невроз і мазохістка залежність.

⠀

4. Справи твого партнера постійно важливіші за твої. Коли стоїть вибір - твої справи, або справи партнера, то вибір завжди не в твою сторону. Це стосується планів на відпустку, великих і дрібних покупок, виховання дітей або собак, спілкування з родичами, будь-яких важливих і не дуже важливих рішень.

⠀

5. За 6 місяців будь-якій адекватної жінці можна зрозуміти, чи здоровий її партнер, і чи підходить для відносин. Якщо він п'є, нестабільно заробляє, залежить від родичів, або азартних ігор, або чужих піхв, а ти продовжуєш жити з ним, вірячи, що "він зміниться"...це зовсім біда.

⠀

6. Якщо тобі цікавий цей список, це теж ознака, пора задуматися або знайти досвідченого мозгоправа.