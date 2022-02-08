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Время уходить: 6 признаков того, что вам пора расстаться

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 09:48
Время уходить: 6 признаков того, что вам пора расстаться Фото: Признаки, что вам пора расстаться (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Как понять, что с этими отношениями пора завязывать? Чувствуешь, что что-то не так, но не уверена до конца, является ли разрыв подходящим для тебя вариантом?

Психолог Юлия Соколова перечислила в Instagram 6 признаков, что тебе пора выйти из отношений, иначе твоим "другом". станет психиатр. Кстати, если ты обнаружишь, что несмотря на все эти признаки, ты исключение - это признак, что тебе пора уйти из отношений.

Признаки того, что вам пора расстаться:

1. Партнер предлагает тебе свободные отношения "без обязательств". Или притягивает третьего человека. То есть все так плохо, что тебе предлагают стресс, непредсказуемость и опасный обмен жидкостями.

2. Ты регулярно убеждаешь окружающих: "он хороший, просто ИНОГДА пьет/не работает/слушает маму/гуляет/бьет". Всем все ясно. У тебя с ним "что-то не так", а ты пытаешься убедить себя в обратном красочными презентациями "счастья".

3. Прежде чем принять какое-либо решение, от смены работы, поездки на семинар, до встречи с подругами, ты спрашиваешь разрешения у своего партнера и боишься его реакции. Сейчас это не невроз, а страх, что твой выбор повредит Отношениям с твоим Партнером. Обычно с этого начинаются невроз и мазохисткая зависимость.

4. Дела твоего партнера постоянно важнее твоих. Когда стоит выбор - твои дела, или дела партнера, то выбор всегда не в твою сторону. Это касается планов на отпуск, крупных и мелких покупок, воспитания детей или собак, общения с родственниками, любых важных и не очень важных решений.

5. За 6 месяцев любой адекватной женщине можно понять, здоров ли ее партнер, и подходит ли для отношений. Если он пьет, нестабильно зарабатывает, зависит от родственников, или азартных игр, или чужих влагалищ, а ты продолжаешь жить с ним, веря, что "он изменится"...это совсем беда.

6. Если тебе интересен этот список, это тоже признак, пора задуматься или найти опытного мозгоправа.

Ранее мы писали, что психологи назвали самые действенные способы удержать мужчину в начале отношений.

Также мы рассказывали про факторы, которые могут разрушить даже самые крепкие отношения.

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