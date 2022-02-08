Время уходить: 6 признаков того, что вам пора расстаться
Как понять, что с этими отношениями пора завязывать? Чувствуешь, что что-то не так, но не уверена до конца, является ли разрыв подходящим для тебя вариантом?
Психолог Юлия Соколова перечислила в Instagram 6 признаков, что тебе пора выйти из отношений, иначе твоим "другом". станет психиатр. Кстати, если ты обнаружишь, что несмотря на все эти признаки, ты исключение - это признак, что тебе пора уйти из отношений.
Признаки того, что вам пора расстаться:
1. Партнер предлагает тебе свободные отношения "без обязательств". Или притягивает третьего человека. То есть все так плохо, что тебе предлагают стресс, непредсказуемость и опасный обмен жидкостями.
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2. Ты регулярно убеждаешь окружающих: "он хороший, просто ИНОГДА пьет/не работает/слушает маму/гуляет/бьет". Всем все ясно. У тебя с ним "что-то не так", а ты пытаешься убедить себя в обратном красочными презентациями "счастья".
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3. Прежде чем принять какое-либо решение, от смены работы, поездки на семинар, до встречи с подругами, ты спрашиваешь разрешения у своего партнера и боишься его реакции. Сейчас это не невроз, а страх, что твой выбор повредит Отношениям с твоим Партнером. Обычно с этого начинаются невроз и мазохисткая зависимость.
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4. Дела твоего партнера постоянно важнее твоих. Когда стоит выбор - твои дела, или дела партнера, то выбор всегда не в твою сторону. Это касается планов на отпуск, крупных и мелких покупок, воспитания детей или собак, общения с родственниками, любых важных и не очень важных решений.
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5. За 6 месяцев любой адекватной женщине можно понять, здоров ли ее партнер, и подходит ли для отношений. Если он пьет, нестабильно зарабатывает, зависит от родственников, или азартных игр, или чужих влагалищ, а ты продолжаешь жить с ним, веря, что "он изменится"...это совсем беда.
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6. Если тебе интересен этот список, это тоже признак, пора задуматься или найти опытного мозгоправа.
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