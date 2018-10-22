"Все під контролем": став відомий діагноз В'ячеслава Добриніна

В'ячеслав Добринін (Фото: скріншот відео 1tv.ru)

У 72-річного автора пісні "Не сип мені сіль на рану" транзиторна ішемічна атака

Знаменитий російський естрадний співак Лев Лещенко розповів про стан здоров'я артиста В'ячеслава Добриніна, про госпіталізацію якого з підозрою на інсульт нещодавно повідомляли в пресі. Друг музиканта розвіяв цю інформацію і уточнив діагноз, передають російські ЗМІ.

За словами Лещенка, у 72-річного автора пісні "Не сип мені сіль на рану" транзиторна ішемічна атака, він нормально себе почуває, і зараз переживати нема чого.

"Ніякого інсульту! Все нормально і все на контролі", – запевнив він.

Як уточнюють медики, танзиотарная ішемічна атака по своїй суті є мікроінсультом, при якому не пошкоджуються тканини мозку і не паралізується певна частина тіла. Для того, щоб виключити поширення хвороби, пацієнту необхідна тривала реабілітація. Також наголошується, що шкідливі звички доведеться виключити.

Лещенко розповів, що Добринін вже давно веде "богемний спосіб життя", вважаючи за краще лягати спати пізно вночі, а прокидатися о 14-15 годин дня.

Друзі та колеги "містера шлягера" також зазначили, що він тривалий час відчуває проблеми через високий тиск. Так, йому навіть прописали курс спеціальних ліків, але він періодично забуває їх приймати.

Спортом Добринін також займатися не любить.

Нагадаємо, В'ячеслав Добринін є автором близько тисячі пісень. Він триразовий володар Національної російської премії "Овація", лауреат премії імені Ісаака Дунаєвського і премії "Золотий грамофон", лауреат 15 телевізійних фестивалів "Пісня року".

Раніше ми писали про те, що був екстрено госпіталізований відомий радянський актор Армен Джигарханян.

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Відео: РБК-Україна