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"Все под контролем": стал известен диагноз Вячеслава Добрынина

STYLERЖизнь    22.10.2018 - 20:56
Вячеслав Добрынин (Фото: скриншот видео 1tv.ru)
Вячеслав Добрынин (Фото: скриншот видео 1tv.ru)

У 72-летнего автора песни "Не сыпь мне соль на рану" транзиторная ишемическая атака

Знаменитый российский эстрадный певец Лев Лещенко рассказал о состоянии здоровья артиста Вячеслава Добрынина, о госпитализации которого с подозрением на инсульт недавно сообщали в прессе. Друг музыканта развеял эту информацию и уточнил диагноз, передают российские СМИ.

По словам Лещенко, у 72-летнего автора песни "Не сыпь мне соль на рану" транзиторная ишемическая атака, он нормально себя чувствует, и сейчас переживать нечего.

"Никакого инсульта! Все нормально и все на контроле", – заверил он. 

Как уточняют медики, танзиотарная ишемическая атака по своей сути является микроинсультом, при котором не повреждаются ткани мозга и не парализуется определенная часть тела. Для того, чтобы исключить распространение болезни, пациенту необходима длительная реабилитация. Также отмечается, что вредные привычки придется исключить.

Лещенко рассказал, что Добрынин уже давно ведет "богемный образ жизни", предпочитая ложиться спать глубокой ночью, а просыпаться в 14-15 часов дня. 

Друзья и коллеги "мистера шлягера" также отметили, что он длительное время испытывает проблемы из-за высокого давления. Так, ему даже прописали курс специальных лекарств, но он периодически забывает их принимать.

Спортом Добрынин также заниматься не любит.

Напомним, Вячеслав Добрынин является автором около тысячи песен. Он трехкратный обладатель Национальной российской премии "Овация", лауреат премии имени Исаака Дунаевского и премии "Золотой граммофон", лауреат 15 телевизионных фестивалей "Песня года".

Ранее мы писали о том, что был экстренно госпитализирован известный советский актер Армен Джигарханян.

Также мы сообщали, что госпитализировали знаменитый больной раком российский актер.

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Видео: РБК-Украина

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