"Усім погано": у Мелітополі лікар випхала пацієнта з кабінету

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що даний інцидент - "норма" в поліклініці

Нещодавно лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 в Мелітополі випхала пенсіонера з кабінету, заявивши, що прийом закінчено, хоча графіки стверджують зворотнє. Про хамське відношення лікарів розповіла журналіст "РИА-Мелитополь", яка стала свідком інциденту.

Журналіст розповідає, що вирішила укласти договір з терапевтом Елеонорою Ударцевою, яка приймає в амбулаторії № 4, розташованій в "зеленій" поліклініці. Вона додала, що в день прийому лікаря (з 8:00 до 12:00) за годину до закінчення прийому біля дверей Елеонори Валентинівни зібралося близько семи осіб. Близько 11:10 лікар сказала, що нікого не буде приймати: спочатку вона крикнула в коридор, щоб більше чергу ніхто не займав - мовляв, часу на всіх не вистачить. А потім почалося найцікавіше. Пенсіонера, який прийшов попросити направлення до вузького спеціаліста, розлючений лікар випхала з кабінету. Чоловік ледь не впав на інших пацієнтів.

Фото: (ria-m.tv)

Медсестра і лікар з криками виганяли з кабінету усіх, хто заходив з будь-якими питаннями. Журналістку, яка хотіла укласти договір з лікарем вигнали. Слідом медсестра лише кинула, що реєструвати нікого не буде - приймають документи лише на перереєстрацію. Ну а щоб настирливі хворі і бажаючі підписати договір не заважали їй працювати, Елеонора Ударцева, грюкнувши дверима у них перед носом, закрилася в кабінеті на замок.

Через кілька хвилин лікар вийшла, кинувши пацієнтам, що чекають у черзі : "Все, прийом закінчено. До побачення!".

На годиннику було тільки 11:33. До того часу в черзі залишилися всього чотири людини, які розрахували, що за півгодини встигнуть відвідати лікаря. Але приймати їх доктор була не має наміру, достроково припинивши свій робочий день. За терапевтом, яка гнівно йшла по коридору, спробувала побігти жінка для уточнення напрямку. Але і їй було дано відповідь: "Прийом закінчено! Навіть якщо ви не на прийом".

Фото: (ria-m.tv)

Пенсіонерки стали навперебій ділитися з журналістом, що хочуть з Елеонорою Ударцевою договір розірвати. Мовляв, відмовляти в прийомі пацієнтам під кінець робочого дня для неї стало традицією. А одна з жінок і зовсім поскаржилася:

"Коли я прийшла на прийом і сказала: "Доктор, мені погано", Ударцева мені з усмішкою сказала: "Усім погано". Якщо чесно, лікуватися у неї більше не хочу", - говорила жінка.

Журналістка також розповіла, що написала офіційну скаргу на терапевта і направила в Мелітопольський відділ охорони здоров'я. Головний медик міста Лариса Саприкіна повідомила, що за даним інцидентом проведуть перевірку.

"Очевидно те, що лікар буде покарана. Факт неналежної поведінки вона категорично не заперечує - каже лише, що все було не в таких фарбах, як описано", - повідомила начальник Міськздороввідділу.

Після скарги до Міськздороввідділу Елеонора Ударцева вийшла на зв'язок, правда через свого реєстратора. Ніяких вибачень на адресу пацієнтів вона не принесла. Тільки запросила журналіста підписати з нею декларацію.

Вибачення за свою підлеглу принесла головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 Лілія Диріна. Вона зазначила, що з доктором було проведено розмову. Своєму керівництву терапевт Елеонора Ударцева запевнила, що надалі подібного поводження собі не дозволить. Залишається тільки сподіватися, що так воно і буде.

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Відео: (video.rbc.ua)