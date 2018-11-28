"Всем плохо": в Мелитополе врач вытолкала пациента из кабинета

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что данный инцидент - "норма" в поликлинике

Недавно врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 2 в Мелитополе вытолкала пенсионера из кабинета, заявив, что прием окончен, хотя графики утверждают обратное. О хамском отношении врачей рассказала журналист "РИА-Мелитополь", которая стала свидетелем инцидента.

Журналист рассказывает, что решила заключить договор с терапевтом Элеонорой Ударцевой, которая принимает в амбулатории № 4, расположенной в "зеленой" поликлинике. Она добавила, что в день приема врача (с 8:00 до 12:00) за час до окончания приема у дверей Элеоноры Валентиновны собралось около семи человек. Около 11:10 врач сказала, что принимать никого не будет: сначала она крикнула в коридор, чтобы больше очередь никто не занимал - мол, времени на всех не хватит. А потом началось самое интересное. Пенсионера, который пришел попросить направление к узкому специалисту, разъяренный врач вытолкала из кабинета. Мужчина едва не упал на стоящих тут же пациентов.

Фото: (ria-m.tv)

Медсестра и врач с криками выгоняли из кабинета всех, кто заходил с любыми вопросами. Журналистку, которая хотела заключить договор с врачом также выгнали. Вслед медсестра лишь бросила, что регистрировать никого не будет - принимают документы только на перерегистрацию. Ну а чтобы назойливые больные и желающие подписать договор не мешали ей работать, Элеонора Ударцева, хлопнув дверью у них перед носом, закрылась в кабинете на замок.

Через несколько минут врач вышла, бросив томящимся в очереди пациентам: "Все, прием окончен. До свидания!".

На часах было только 11:33. К тому времени в очереди остались всего четыре человека, которые рассчитали, что за полчаса успеют посетить врача. Но принимать их доктор была не намерена, досрочно прекратив свой рабочий день. За терапевтом, гневно идущим по коридору, попыталась побежать женщина для уточнения направления. Но и ей был дан ответ: "Прием окончен! Даже если вы не на прием".

Фото: (ria-m.tv)

Пенсионерки стали наперебой делиться с журналистом, что хотят с Элеонорой Ударцевой договор расторгнуть. Дескать, отказывать в приеме пациентам под конец рабочего дня для нее стало традицией. А одна из женщин и вовсе пожаловалась:

"Когда я пришла на прием и сказала: "Доктор, мне плохо", Ударцева мне с усмешкой сказала: "Всем плохо". Если честно, лечиться у нее больше не хочу", - говорила женщина.

Журналистка также рассказала, что написала официальную жалобу на терапевта и направила в Мелитопольский отдел здравоохранения. Главный медик города Лариса Сапрыкина сообщила, что по данному инциденту проведут проверку.

"Очевидно то, что доктор будет наказана. Факт неподобающего поведения она категорически не отрицает - говорит лишь, что все было не в таких красках, как описано", - сообщила начальник Горздравотдела.

После жалобы в Горздрав Элеонора Ударцева вышла на связь, правда через своего регистратора. Никаких извинений в адрес пациентов она не принесла. Только пригласила журналиста подписать с ней декларацию.

Извинения за свою подчиненную принесла главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 2 Лилия Дырина. Она отметила, что с доктором был проведен разговор. Свое руководство терапевт Элеонора Ударцева заверила, что впредь подобного поведения себе не позволит. Остается только надеяться, что так оно и будет.

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Видео: (video.rbc.ua)