ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Невдовзі з України зникнуть всі маршрутки: подробиці

STYLERЖиття    06.04.2019 - 15:45
Невдовзі з України зникнуть всі маршрутки: подробиці
Фото: (facebook.com/volodymyr.omelyan)

Українців чекають несподівані зміни

Невдовзі з України зникнуть всі маршрутки. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, який планує замінити пасажирські маршрутки неопланами та їх аналогами до 2030 року, передає Укрінформ.

Зазначається, що реформа у сфері внутрішніх автобусних перевезень почалася після вступу в силу ряду змін у 2018 році. По-перше, переглянута система обрання перевізників-претендентів для роботи на маршрутах, по-друге, прибрані застарілі норми та зроблений акцент на перевазі тих перевізників, які надають більш екологічний рухомий склад.

 

Фото: (укрінформ)

Мінінфраструктури хоче повторити "ефект авіації" і в залізничній, і в автобусній сферах, який найкращим чином вплине на якість перевезень пасажирів і створить нові умови для бізнесу.

"Що стосується внутрішніх автобусних перевезень, ми змінили правила, відкрили ринок - і результат перед вами сьогодні. Це - автобуси, які вже працюють на рейсах і перевозять пасажирів. Це не виставковий варіант, а новий транспорт для людей", - сказав Омелян.

Нагадаємо, що в Україні наступного тижня запустять онлайн реєстр міжнародних та міжобласних автобусних маршрутів. Наголошується, що у 2018 році була проведена реформа автобусних перевезень та відкриття автобусних станцій.

Раніше повідомлялося, що місцеві органи самоврядування отримали з державного бюджету 500 млн гривень, з яких 325 млн буде використано для придбання шкільних автобусів, а ще 175 - на придбання спеціальних автомобілів для інклюзивно-ресурсних центрів.

Плати або виходь: маршрутник висадив дитину з багатодітної сім'ї Волосся дибки: мережа підтримала маршрутника, який облаяв матом жінку з дитиною
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України реформимаршрутка
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся