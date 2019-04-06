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Вскоре из Украины исчезнут все маршрутки: подробности

STYLERЖизнь    06.04.2019 - 15:45
Вскоре из Украины исчезнут все маршрутки: подробности
Фото: (facebook.com/volodymyr.omelyan)

Украинцев ждут неожиданные изменения

Вскоре из Украины исчезнут все маршрутки. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, который планирует заменить пассажирские маршрутки неопланами и их аналогами до 2030 года, передает Укринформ.

Отмечается, что реформа в сфере внутренних автобусных перевозок началась после вступления в силу ряда изменений в 2018 году. Во-первых, пересмотрена система избрания перевозчиков-претендентов для работы на маршрутах, во-вторых, убраны устаревшие нормы и сделан акцент на превосходстве тех перевозчиков, которые предоставляют более экологичный подвижной состав.

 

Фото: (ukrinform)

Мининфраструктуры хочет повторить "эффект авиации" и в железнодорожной, и в автобусной сферах, который повлияет лучшим образом на качество перевозок пассажиров и создаст новые условия для бизнесса.

"Что касается внутренних автобусных перевозок, мы изменили правила, открыли рынок - и результат сегодня перед вами. Это - автобусы, которые уже работают на рейсах и перевозят пассажиров. Это - не выставочный вариант, а новый транспорт для людей", - сказал Омелян.

Напомним, что в Украине на следующей неделе запустят онлайн реестр международных и межобластных автобусных маршрутов. Отмечается, что в 2018 году была проведена реформа автобусных перевозок и открытия автобусных станций.

Ранее сообщалось, что местные органы самоуправления получили из государственного бюджета 500 млн гривен, из которых 325 млн будет использовано для покупки школьных автобусов, а еще 175 - на приобретение специальных автомобилей для інклюзивно-ресурсных центров.

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