Встати сам не зміг: у сім'ї Алли Пугачової трапилася нова біда

Племінника Алли Пугачової - 33-річного Влада Пугачова - збила машина. Як пишуть російські ЗМІ, єдиний син брата Примадонни, якого співачка дуже любить, потрапив під колеса авто в місті Новомічурінськ Рязанської області.

За словами приятеля Влада, чоловік повертався з магазину, коли повз на великій швидкості промчав автомобіль і зачепив його. Родич Алли Борисівни, яка сама не так давно перенесла операцію, впав, а встати сам не зміг.

Зазначимо, що кілька років тому Пугачов переніс складну операцію і не до кінця відновився - у нього досі проблеми з ногами. Тому будь-яка травма в такому стані може призвести до серйозних наслідків.

Після ДТП Влад був доставлений в лікарню. На щастя, каже його друг, у клініці Пугачов пробув усього кілька годин, після чого медики відпустили його додому.

Додамо, що на сьогоднішній день Пугачов є інвалідом другої групи, ніде не працює, а існує на гроші від здачі квартири в Москві, які йому купила зіркова родичка. Алла Пугачова, до речі, оплатила йому й дороге лікування в Ізраїлі - близько п'яти років тому Влад був паралізований.

Влад Пугачов зі своєю коханою (фото: starhit.ru)

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода в образі Пугачової посварила мережу.

Раніше ми писали про те, що у страшному ДТП в Одесі, яке сталося в ніч на неділю, 24 березня, загинула Вікторія Кравченко. Пізніше виявилося, що вона була родичкою голлівудської суперзірки Сильвестра Сталлоне.