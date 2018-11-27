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Вибирав жертву: у Львівській області зґвалтували паралізовану бабусю

STYLERЖиття    27.11.2018 - 09:41
Вибирав жертву: у Львівській області зґвалтували паралізовану бабусю
Колаж РБК-Україна

Злочинець проживав із потерпілою в одному селі

У Львівській області місцевий житель увірвався в будинок паралізованої пенсіонерки і зґвалтував її. Про це пише видання "Нарком".

Злочин стався у селі Ясениця-Замкова Старосамбірського району Львівської області. Зловмисник проник в будинок до самотньої пенсіонерки, яка прикута до ліжка, і вчинив над нею наругу.

Чоловіка на місці злочину застала сусідка, яка доглядає за паралізованою пенсіонеркою. Вона побачила, як чоловік вибіг з будинку і поспішила до своєї підопічної, щоб перевірити її самопочуття. Коли вона дізналася про те, що сталося, то відразу ж викликала поліцію.

Місцеві жителі в шоці від цієї події, оскільки добре знають і постраждалу, і злочинця, який напав на неї.

Як повідомляє видання, чоловік довго готувався до злочину і підшукував собі жертву для сексуального насильства. Його вибір припав на самотню бабусю, яка вже давно прикута до ліжка і не встає. Він увірвався в її будинок, затулив їй рота рукою та зґвалтував.

Поліція зібрала всі докази і з'ясувала всі обставини злочину. Місцевому жителю вже оголошено про підозру. Його чекає суд.

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