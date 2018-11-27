Выбирал жертву: во Львовской области изнасиловали парализованную старушку

Коллаж РБК-Украина

Преступник проживал с потерпевшей в одном селе

Во Львовской области местный житель ворвался в дом парализованной пенсионерки и изнасиловал ее. Об этом пишет издание "Нарком".

Преступление произошло в селе Ясеница-Замковая Старосамборского района Львовской области. Злоумышленник проник в дом к одинокой пенсионерке, которая прикована к постели, и совершил над ней надругательство.

Мужчину на месте преступления застала соседка, которая присматривает за парализованной пенсионеркой. Она увидела, как мужчина выбежал из дома и поспешила к своей подопечной, чтобы проверить ее самочувствие. Когда она узнала о том, что произошло, то тут же вызвала полицию.

Местные жители в шоке от этого происшествия, так как хорошо знают и пострадавшую, и преступника, который напал на нее.

Как сообщает издание, мужчина долго готовился к преступлению и подыскивал себе жертву для сексуального насилия. Его выбор пал на одинокую старушку, которая уже давно прикована к постели и не встает. Он ворвался в ее дом, зажал ей рот рукой и изнасиловал.

Полиция собрала все улики и выяснила все обстоятельства преступления. Местному жителю уже объявлено о подозрении. Его ждет суд.

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