Обирали нового Барона: у Закарпатській області сталася масова бійка ромів

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Одного чоловіка госпіталізували з травмою голови

Сьогодні, 7 серпня, у селі Підвиноградів, яке знаходиться в Закарпатській області, відбувся конфлікт між ромами. Про це повідомляє видання Мukachevo.net.

Місцеві роми обирали нового Барона. Через це виник конфлікт, який згодом переріс у бійку. В результаті інциденту 24-річного чоловіка було доставлено до лікарні з травмою голови. Ще шість осіб отримали незначні пошкодження.

На місце прибула слідчо-оперативна група. Поліція відкрила за даним фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Нагадаємо, тренер з тхеквондо, який брав участь у побитті жінки в Києві, розповів свою версію пригоди.

Також ми писали про те, що в Одесі дівчатка-підлітки побили свою однолітку і знімали все це на камеру. Під час побиття поруч були присутні хлопчики, які просто спостерігали за бійкою. Про це розповіла постраждала дівчинка.

Пізніше в мережі з'явилися деталі про школярок, які побили ровесницю в Одесі.

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