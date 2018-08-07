Выбирали нового Барона: в Закарпатской области произошла массовая драка ромов

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Одного мужчину госпитализировали с травмой головы

Сегодня, 7 августа, в селе Подвиноградов, которое находится в Закарпатской области, произошел конфликт между ромов. Об этом сообщает издание Мukachevo.net.

Местные ромы выбирали нового Барона. Из-за этого возник конфликт, который впоследствии перерос в драку. В результате инцидента 24-летнего мужчину было доставлено в больницу с травмой головы. Еще шесть человек получили незначительные повреждения.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, тренер по тхэквондо, который участвовал в избиении женщины в Киеве, рассказал свою версию происшествия.

Также мы писали о том, что в Одессе девочки-подростки избили свою сверстницу и снимали все это на камеру. Во время избиения рядом присутствовали мальчики, которые просто наблюдали за дракой. Об этом рассказала пострадавшая девочка.

Позднее в сети появились детали о школьницах, избивших сверстницу в Одессе.

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